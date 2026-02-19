Нижегородцам рассказали, как сохранить психическое здоровье в феврале Общество

Фото: сгенерировано нейросетью

Февраль традиционно считают самым тяжелым месяцем в году с точки зрения эмоционального состояния. Почему в этот период усиливается апатия и как отличить сезонную усталость от клинической депрессии, рассказала доцент кафедры практической психологии Мининского университета Елена Маннанова.

По словам специалиста, к концу зимы нервная система истощается, а дефицит солнечного света снижает выработку серотонина. Именно поэтому в феврале многие ощущают упадок сил и снижение настроения.

Эксперт поясняет, что сезонная хандра и депрессия — не одно и то же.

"Зимняя усталость похожа на спячку у медведя: человеку хочется больше спать и сложнее вставать по утрам, но хороший фильм или встреча с другом способны поднять настроение. При этом клиническая депрессия проявляется иначе — отдых не помогает, вкусная еда перестает радовать, а после десяти часов сна человек просыпается разбитым, и, если такое состояние длится более двух недель, это повод обратиться за консультацией", — отметила Маннанова.

Отдельной причиной стресса в конце зимы становятся несбывшиеся новогодние планы. К февралю, по словам психолога, до 80% обещаний, данных себе в начале года, оказываются невыполненными. Утренняя пробежка в мороз и темноте быстро теряет привлекательность, а строгие диеты срываются уже через несколько недель.

Самокритика в такой ситуации только усугубляет состояние. Повышается уровень кортизола, что мешает снижению веса и подрывает мотивацию. Вместо самобичевания специалист рекомендует скорректировать цели с учетом реальности. Например, заменить ежедневный бег прогулкой в солнечный выходной, а масштабную цель похудеть на 10 килограммов — задачей удержать текущий вес и освоить рецепт полезного супа. Даже купленный абонемент в спортзал или несколько тренировок — это уже база для будущих результатов, а не провал.

Еще один важный момент — информационная гигиена. В условиях нехватки света мозг хуже справляется с потоком новостей, и избыточная информация начинает усиливать тревожность.

Людям 30-50 лет, привыкшим к офлайн-формату жизни, психолог советует включать на телефоне режим тишины после восьми вечера и уделять время бумажным книгам. Подросткам и молодежи, для которых онлайн-среда является естественной, не обязательно полностью отказываться от гаджетов. Им полезнее пересмотреть подписки: убрать тревожные источники и токсичных блогеров, добавив каналы о природе, науке или животных.

Главная рекомендация на февраль — снизить требования к себе. Позволить себе быть менее продуктивным, не стремиться к переработкам и дать организму возможность спокойно пережить этот период.

"Это станет лучшей инвестицией в психическое здоровье. В мае все наверстаем", - заключила специалист.

Ранее психолог рассказала, почему в соцсетях ностальгируют по 2016 году.