Нижегородские священники молятся за убирающих снег дорожников Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Нижегородские священники молятся за дорожников, работающих в условиях мощных снегопадов. Об этом сообщил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий на встрече с главредами региональных СМИ, передает НИА "Нижний Новгород".

"Любая погода от Бога, поэтому мы молимся за наших чиновников и коммунальщиков, а для ребятишек снегопад — радость и счастье", — пояснил митрополит.

Он также заметил, что многие испытывали беспокойство из-за отсутствия снега в декабре и январе. Теперь снега предостаточно.

Кроме того, митрополит Георгий вспомнил своё детство, когда зима неизменно радовала обильным снегом и крепкими морозами.

"Мы привыкли к такому климату, такова особенность нашей полосы", — добавил владыка.

Ранее стало известно, что очередной снегопад обрушится на Нижний Новгород 20 февраля.

Также сообщалось, что этой зимой Нижний Новгород лидирует среди российских городов по высоте снежного покрова.