Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 февраля 2026 16:00
Эксклюзив
Нижегородские священники молятся за убирающих снег дорожников
19 февраля 2026 15:51
Накануне 23 Февраля в школе искусств им. Хачатуряна прошло награждение медалью "Отец солдата"
19 февраля 2026 15:05
Стало известно, как будут ходить нижегородские автобусы 23 февраля
19 февраля 2026 14:26
От тепловых пушек до сладостей: автозаводцы собрали посылки для бойцов к 23 февраля
19 февраля 2026 14:21
Оплата проезда по Bluetooth появится в транспорте Нижнего Новгорода
19 февраля 2026 13:47
Эксклюзив
Еще 102 светофора модернизируют в Нижегородской области
19 февраля 2026 13:32
ВТБ предложил механизм решения споров между банками при обмене данными
19 февраля 2026 13:31
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии планируют открыть в Нижегородской области
19 февраля 2026 13:24
Аналитики МТС зафиксировали рост интереса к старым iPhone в Нижегородской области
19 февраля 2026 13:16
Новый снегопад придет в Нижний Новгород из Москвы в пятницу
Общество

Нижегородские священники молятся за убирающих снег дорожников

19 февраля 2026 16:00 Общество
Нижегородские священники молятся за убирающих снег дорожников

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Нижегородские священники молятся за дорожников, работающих в условиях мощных снегопадов. Об этом сообщил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий на встрече с главредами региональных СМИ, передает НИА "Нижний Новгород".

"Любая погода от Бога, поэтому мы молимся за наших чиновников и коммунальщиков, а для ребятишек снегопад — радость и счастье", — пояснил митрополит.

Он также заметил, что многие испытывали беспокойство из-за отсутствия снега в декабре и январе. Теперь снега предостаточно.

Кроме того, митрополит Георгий вспомнил своё детство, когда зима неизменно радовала обильным снегом и крепкими морозами.

"Мы привыкли к такому климату, такова особенность нашей полосы", — добавил владыка.

Ранее стало известно, что очередной снегопад обрушится на Нижний Новгород 20 февраля.

Также сообщалось, что этой зимой Нижний Новгород лидирует среди российских городов по высоте снежного покрова.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги митрополит Георгий Снег
Поделиться:
Новости по теме
17 февраля 2026 12:49
Арзамасские школы перешли на дистант из-за сильного снегопада
16 февраля 2026 13:40
Еще 32,7 млн рублей выделили из резерва на уборку снега в Нижнем Новгороде
16 февраля 2026 10:20
Нижегородские ДУКи оштрафовали за неубранный снег с крыш 417 домов
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных