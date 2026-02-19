АО "Транснефть – Верхняя Волга" подвело итоги 2 тура Международной научно-технической конференции молодежи Общество

Фото: Служба общественных коммуникаций АО "Транснефть – Верхняя Волга"

В АО «Транснефть – Верхняя Волга» (дочернее предприятие ПАО «Транснефть») завершился 2 тур V (XVII) Международной научно-технической конференции молодежи ПАО «Транснефть» и организаций-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти.

19 молодых специалистов представили экспертному жюри результаты своей научно-исследовательской и проектной деятельности в рамках секции №8 «Операционная эффективность, транспортное обеспечение и контроль качества СМР».

Доклады участников были посвящены поиску решений для повышения эффективности производственных процессов, оптимизации транспортной логистики и совершенствованию контроля качества на всех этапах строительно-монтажных работ. В ходе подготовки проектов молодые специалисты анализировали актуальные задачи, возникающие на их рабочих местах, а также изучали передовой опыт, применяемый в нефтетранспортной системе.

Среди представленных на конференции проектов – предложения по внедрению датчиков контроля осевых нагрузок на грузовом транспорте, цифровизации складского учета и ремонтов, применению современных материалов и технологий укрепления грунтов при строительстве объектов.

Конкурсная комиссия оценила новизну и актуальность разработок, их потенциальную экономическую эффективность. Все представленные работы имели прикладное значение и перспективы внедрения на действующих производственных объектах организаций системы «Транснефть». Оценивая доклады, особое внимание эксперты обратили на возможный эффект от реализации предложенных молодыми специалистами проектов в части оптимизации затрат и повышения надежности производственных процессов.

Первое место заняла Жанна Азнабаева (АО «Транснефть — Урал») с докладом на тему «Система подготовки молодых специалистов: от теории к управленческому потенциалу»; второе место — Павел Рогозин и Евгений Новиков (АО «Транснефть — Дружба») с работой «Разработка устройства для диагностики электрической цепи и пневмосистемы грузовых прицепов»; третье место разделили Виктория Сентюрева (АО «Транснефть — Верхняя Волга») с проектом «Изучение показателей корпоративной культуры управления и культуры безопасного поведения в ОСТ методом исследований (опросов). Определение ключевых точек роста и оптимизация полученных показателей при помощи практик эффективного взаимодействия и инструментов СРТ-ОПТИМУМ» и Эмиль Янгиров (ООО «НИИ Транснефть») с докладом «Предложения по цифровизации процессов оценки качества продукции в единой экосистеме».

По итогам второго тура участники, занявшие первое и второе места, примут участие в финале Международной научно-технической конференции молодежи. Он состоится в мае 2026 года в г. Братске на базе АО «Транснефть – Восток».