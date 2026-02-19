Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Общество

Мэрия начала изъятие участка с домом на улице Сутырина в Сормове

19 февраля 2026 17:16 Общество
Мэрия начала изъятие участка с домом на улице Сутырина в Сормове

В Сормовском районе Нижнего Новгорода изымают земельный участок и расположенный на нем многоквартирный дом в связи с муниципальными нуждами. Об этом говорится в постановлении администрации города №1414 от 19 февраля 2026 года, опубликованном на официальном сайте.

Речь идет об изъятии участка и жилых помещений в доме № 8 лит. А, на улице Сутырина, который включен в перечень домов, подлежащих сносу в 2026 году.

Ранее сообщалось о выделении 3 млн рублей на охрану аварийного дома №12 по улице Сутырина в Сормове, где был введен режим повышенной готовности.

Кроме того, власти Нижнего Новгорода заявляли о планах по расселению дома №10А по на этой же улице.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Ветхий фонд дома Сормовский район
