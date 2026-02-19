Нижегородцев предупредили о новой схеме обмана с соцвыплатами

Фото:
В Нижегородской области распространяется новая схема мошенничества, связанная с индексацией государственных социальных выплат в январе и феврале 2026 года. Злоумышленники пытаются воспользоваться повышенным интересом граждан к перерасчету материальной поддержки.
Как сообщили в региональной прокуратуре, аферисты рассылают в интернете сообщения с предложением проверить размер назначенных выплат после индексации. Получателям предлагают убедиться, что сумма начислена корректно.
Для этого мошенники убеждают перейти по ссылке и скачать специальное приложение или воспользоваться ботом. Однако такие сервисы оказываются вредоносными.
После установки программа получает доступ к персональным данным пользователя и передает их злоумышленникам.
Нижегородцев призывают проявлять осторожность и не устанавливать подозрительные приложения, а также не переходить по сомнительным ссылкам.
Ранее сообщалось, что около 34 млн рублей отдали жители Нижегородской области мошенникам за неделю.
