Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
19 февраля 2026 17:47
Три улицы частично перекроют около Щелоковского хутора из-за Масленицы
19 февраля 2026 17:31
Проект дороги на улице Пушкина в Нижнем Новгороде не прошел госэкспертизу
19 февраля 2026 17:16
Мэрия начала изъятие участка с домом на улице Сутырина в Сормове
19 февраля 2026 17:07
АО "Транснефть – Верхняя Волга" подвело итоги 2 тура Международной научно-технической конференции молодежи
19 февраля 2026 16:59
Подземный переход у Комсомольской проходной ГАЗа открыли после капремонта
19 февраля 2026 16:43
В Богородском округе сформировали 400 участков для семей и бойцов СВО
19 февраля 2026 16:22
Нижегородцев предупредили о перебоях в работе электронных дневников
19 февраля 2026 16:00
Эксклюзив
Нижегородские священники молятся за убирающих снег дорожников
19 февраля 2026 15:51
Накануне 23 Февраля в школе искусств им. Хачатуряна прошло награждение медалью "Отец солдата"
19 февраля 2026 15:05
Стало известно, как будут ходить нижегородские автобусы 23 февраля
Общество

Нижегородцев предупредили о перебоях в работе электронных дневников

19 февраля 2026 16:22 Общество
Нижегородцев предупредили о перебоях в работе электронных дневников

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области на предстоящих длинных выходных возможны ограничения в работе электронных журналов и дневников. Об этом сообщил министр образования региона Михаил Пучков в своем Max-канале. 

Так, с 18:00 пятницы 20 февраля до 08:00 24 февраля будут проводиться работы по техническому обслуживанию оборудования в региональном центре обработки данных. В этот период доступ к сервисам может быть ограничен.

Министр отметил, что специалисты рассчитывают завершить все мероприятия в максимально сжатые сроки, чтобы восстановить работу электронных сервисов уже в субботу. Вместе с тем он подчеркнул, что необходимо предусмотреть разные варианты развития ситуации. 

В связи с этим школам рекомендовано заранее разместить домашние задания на выходные, а родителям и ученикам — ознакомиться с ними в пятницу.

Сообщение об этом уже появилось в электронных журналах и дневниках.

"Помню, как, учась в школе, было приятно вечером в пятницу быстро сделать домашнее задание, а дальше строить планы на отдых! Получалось не всегда, на воскресенье иногда тоже оставалось, но в тех случаях, когда делал всё в пятницу, это было счастье школьника", — добавил он.

Ранее сообщалось, что единый размер платы за продленку установили в Нижнем Новгороде и Кстове.

