Нижегородцев предупредили о перебоях в работе электронных дневников

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области на предстоящих длинных выходных возможны ограничения в работе электронных журналов и дневников. Об этом сообщил министр образования региона Михаил Пучков в своем Max-канале.

Так, с 18:00 пятницы 20 февраля до 08:00 24 февраля будут проводиться работы по техническому обслуживанию оборудования в региональном центре обработки данных. В этот период доступ к сервисам может быть ограничен.

Министр отметил, что специалисты рассчитывают завершить все мероприятия в максимально сжатые сроки, чтобы восстановить работу электронных сервисов уже в субботу. Вместе с тем он подчеркнул, что необходимо предусмотреть разные варианты развития ситуации.

В связи с этим школам рекомендовано заранее разместить домашние задания на выходные, а родителям и ученикам — ознакомиться с ними в пятницу.

Сообщение об этом уже появилось в электронных журналах и дневниках.

"Помню, как, учась в школе, было приятно вечером в пятницу быстро сделать домашнее задание, а дальше строить планы на отдых! Получалось не всегда, на воскресенье иногда тоже оставалось, но в тех случаях, когда делал всё в пятницу, это было счастье школьника", — добавил он.

