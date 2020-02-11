Лучшие сантехники из компании "Управдом-Центр" бесплатно помогли многодетным семьям Дзержинска Бизнес

Фото: Управдом-Центр

Лучшие сантехники из компании "Управдом-Центр" бесплатно помогли многодетным семьям Дзержинска. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Помощь в замене разводки труб ХВС и сантехники проходила в рамках конкурса "Лучший сантехник. Кубок России"

Команда "Управимся" в составе слесарей-сантехников Евгения Гришаева и Дениса Крашенинникова (управляющая компания "Управдом-Центр") участвует во всероссийском чемпионате "Лучший сантехник. Кубок России".

В рамках второго этапа - социального проекта "Добро согревает" - команда должна была бесплатно оказать сантехническую помощь нуждающимся или представителям незащищенных слоев населения (ветеранам, одиноким пенсионерам, многодетным семьям, детским домам и т.д.) Евгений Гришаев и Денис Крашенинникова провели работы в квартирах двух многодетных семей: Никитиных и Ахмаевых.

Ирина и Дмитрий Никитины воспитывают двух сыновей и дочку, с ними также проживает родственница Ирины – ветеран великой отечественной войны Мария Артемьевна. Они не так давно переехали в новую квартиру, в которой им еще только предстоит сделать ремонт. Замена всей разводки труб для холодного водоснабжения и ванной, которая стояла в этой квартире еще со времен ее предыдущих владельцев, стало хорошим подспорьем для многодетной семьи. Материалы для этих работ бесплатно предоставила дзержинская компания ООО "СанТехТритон".

"Когда мы первый раз осматривали будущий фронт работ, предложили хозяевам заменить тяжелую и отжившую свое чугунную ванну на новую стальную. Она легче и не будет создавать дополнительной нагрузки на пол, который в домах "народной стройки" не самый крепкий", - пояснил Евгений Гришаев.

Как отметил Денис Крашенинников, задачи были понятные, достаточно легкие, а вот условия для работ немного стесненные.

"В домах "народной стройки" стены выполнены из дранки, поэтому любые монтажные работы нужно делать очень аккуратно, даже простые крепления для труб. Плюс не хотелось доставлять хозяевам дополнительные неудобства и убирать мебель в кухне. Покрутились немного, но справились", - пояснил он.

Хозяйка квартиры, художница Ирина Никитина, рассказала, что эти работы стали приятным подарком для ее семьи.

"Мы давно готовимся к ремонту, потихоньку закупаем материалы, но никак не могли собраться и начать. С ремонтом всегда связаны хлопоты и трудности, ведь для этого нашей немаленькой семье из шести человек нужно куда-то съехать, еще надо найти рабочих и организовать процесс. А тут так хорошо и быстро: пришли молодые ребята, осмотрели, привезли материалы и за половину дня обновили нам все трубы и ванну. Просто сказка!" - поделилась своими впечатлениями Ирина.

А Раиса Ахмаева воспитывает четверых детей и также согласна, что инициатива компании "Управдом-Центр" очень хорошая и нужная. В этой квартире Евгений и Денис заменили разводку труб холодного и горячего водоснабжения, раковину на кухне и смесители на кухне и в ванной. Все материалы для этих работ были предоставлены организаторами конкурса - торговым домом "СантехУрал" и благотворительным фондом "Мечта".

Директор управляющей компании "Управдом-Центр" Александр Борисов подчеркнул, что искренняя радость на лицах жителей после завершения работ всегда вдохновляет сотрудников компании: "Мы очень рады, что смогли внести свой небольшой вклад в создание уюта в домах двух семей. По сути, мы не сделали ничего сложного, а для этих хороших людей жизнь стала чуть проще и лучше".

"Отдельно хотелось бы выразить свою благодарность организаторам всероссийского чемпионата. Именно они превратили конкурс профессионального мастерства в интересный социальный проект, способный повлиять не только на самих участников, но и на судьбы жителей городов, в которых они живут", - заявил Александр Борисов.