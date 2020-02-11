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Спорт

Движение транспорта будет ограничено в Новинках из-за "Лыжни России"

13 февраля 2020 16:34  [55] Спорт

Фото: оргкомитет

Движение транспорта будет ограничено в Новинках из-за "Лыжни России" 15 февраля 2020 года. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

Ограничения действуют с 07:00 до 15:00 в поселке Новинки по улице Гагарина (на участке от улицы Школьной до дома № 18), по улице Новой напротив дома № 202 с организацией объезда зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам. Парковка будет запрещена, в случае стоянки машины эвакуируют.

Въезд транспорта с улицы Окской в поселок Новинки возможен с 07:00 до 12:00 через улицу Приокскую и улицу Богородскую.

Осуществить выезд транспорта из поселка Новинки можно с 07:00 до 15:00 через улицу Нижегородскую и улицу Магистральную на улицу Окскую.

Напомним, массовая гонка "Лыжня России" пройдет 15 февраля 2020 года (поляна рядом с ЖК "Окский берег").

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