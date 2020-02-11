Россельхознадзор рассказал о продаваемых в Нижегородской области зараженных цветах Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Россельхознадзор рассказал о продаваемых в Нижегородской области зараженных цветах. Информацию об этом озвучила журналистам заведующая лабораторией фитосанитарных экспертиз и исследований нижегородского референтного центра Россельхознадзора Лариса Медведева.

По ее словам, носителями вредителей является около 3% цветов, которые продаются в Нижегородской области. Причем это могут быть как цветы в горшках, так и срезанные цветы.

Как сообщил в свою очередь руководитель управления Россельхознадзора по Нижегородской области и республике Марий Эл Владимир Макарычев, в случае, если при проверке на цветах обнаружен вредитель — этот продукт изымается из оборота.

Лариса Медведева добавила, что в 2019 году выявлено 75 случаев заражения цветов калифорнийским карантинным трипсом.