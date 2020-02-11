Администрация Варнавина за пять лет сэкономит 8,4 млн рублей на оплате света Экономика

ООО "ЕЭС-Гарант" приступило к модернизации уличного освещения в районном центре Варнавино Нижегородской области. После реализации проекта экономия местной администрации на оплате электроэнергии составит 8,4 млн рублей (это не менее 970 тыс. кВт) за пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Т Плюс".

До конца февраля 2020 года на всех улицах поселка планируется установить 377 новых светодиодных светильников. Все работы проводятся в рамках энергосервисного контракта, заключенного между ООО "ЕЭС-Гарант" и районными властями на пять лет. Оплата услуг компании будет производиться поэтапно из образовавшейся экономии.

Светодиодные светильники не оказывают вредного воздействия на здоровье человека, не содержат веществ, опасных для окружающей среды, и удобны в эксплуатации. В отличие от светильников с газоразрядными лампами ДРЛ, светодиодное освещение включается моментально. Срок службы таких светильников составляет не менее 50 000 часов.