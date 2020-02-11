Камерный хор "Нижний Новгород" выступит в планетарии 14-15 февраля Культура и отдых

Камерный хор "Нижний Новгород" выступит в планетарии 14-15 февраля 2020 года. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

Ко Дню влюбленных камерный хор "Нижний Новгород" и его дирижёр, лауреат всероссийских и международных конкурсов, Иван Стольников подготовили специальную программу, состоящую из песен, которые стали классикой, но прозвучат в новых аранжировках, раскрывающих богатую палитру возможностей профессионального хора.

"Очень символично, что наша первая совместная программа будет посвящена такому романтичному празднику, как День влюбленных. Мы надеемся, что зрители также полюбят этот проект", - отметила директор Нижегородского планетария им. Г.М. Гречко Галина Муромцева.

Время концертов:

14 февраля в 19:00

15 февраля в 18:00

Билеты можно приобрести онлайн (kassir.ru) или в кассе планетария по адресу: ул. Революционная, 20. Стоимость билета: 400-600 рублей.

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