"День поставщика" для предпринимателей пройдет в нижегородском технопарке 26 февраля Бизнес

Фото: Юлия Горшкова

"День поставщика" для предпринимателей пройдет в нижегородском технопарке "Анкудиновка" 26 февраля 2020 года. Об этом сообщил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин по итогам встречи с предпринимателями Дзержинска в центре "Мой бизнес" 13 февраля.

На встрече предприниматель Тамара Левкоева предложила организовать работу крупных предприятий с местным малым бизнесом, чтобы "ведущие заказчики искали поставщиков не за пределами региона, а закупали нужную продукцию у наших предпринимателей, если они могут обеспечить эти потребности".

Вице-губернатор поддержал это предложение.

"В Нижегородской области мы уже начали проводить так называемые "Дни поставщика". Собираем вместе представителей крупных заказчиков и нижегородский малый и средний бизнес, чтобы они могли напрямую обсудить все условия, узнать о перспективных заказах, что называется, из первых рук", - отметил Евгений Люлин.

Контакты для предпринимателей, которые хотят принять участие в "Днях поставщика": (831) 435-11-48, +7-961-637-06-38, grachev@minprom.kreml.nnov.ru.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин считает необходимым проводить встречи с предпринимателями в формате "Вопрос-ответ". Заместителям главы региона поручено проводить такие встречи регулярно.