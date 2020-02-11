"День поставщика" для предпринимателей пройдет в нижегородском технопарке 26 февраля

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"День поставщика" для предпринимателей пройдет в нижегородском технопарке "Анкудиновка" 26 февраля 2020 года. Об этом сообщил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин по итогам встречи с предпринимателями Дзержинска в центре "Мой бизнес" 13 февраля.
На встрече предприниматель Тамара Левкоева предложила организовать работу крупных предприятий с местным малым бизнесом, чтобы "ведущие заказчики искали поставщиков не за пределами региона, а закупали нужную продукцию у наших предпринимателей, если они могут обеспечить эти потребности".
Вице-губернатор поддержал это предложение.
"В Нижегородской области мы уже начали проводить так называемые "Дни поставщика". Собираем вместе представителей крупных заказчиков и нижегородский малый и средний бизнес, чтобы они могли напрямую обсудить все условия, узнать о перспективных заказах, что называется, из первых рук", - отметил Евгений Люлин.
Контакты для предпринимателей, которые хотят принять участие в "Днях поставщика": (831) 435-11-48, +7-961-637-06-38, grachev@minprom.kreml.nnov.ru.
Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин считает необходимым проводить встречи с предпринимателями в формате "Вопрос-ответ". Заместителям главы региона поручено проводить такие встречи регулярно.
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