Телефонная линия "Ориентир" для ищущих работу пройдет в Нижегородской области Общество

Телефонная линия "Ориентир" для ищущих работу

пройдет в Нижегородской области.

Как сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области,

20 февраля 2020 года с 10:00 до 12:00 центрами занятости населения Нижегородской области проводится прямая телефонная линия "Ориентир".

Профконсультанты проинформируют о возможностях профессионального обучения безработных граждан по направлению службы занятости.

Телефон прямой линии: 8 (831) 234 07 18 (доб. 344).

Телефоны районных отделов и центров занятости населения размещены на официальном сайте (czn.nnov.ru) и интерактивном портале (zan.nnov.ru) службы занятости населения Нижегородской области.

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