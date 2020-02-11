Телефонная линия "Ориентир" для ищущих работу
пройдет в Нижегородской области.
Как сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области,
20 февраля 2020 года с 10:00 до 12:00 центрами занятости населения Нижегородской области проводится прямая телефонная линия "Ориентир".
Профконсультанты проинформируют о возможностях профессионального обучения безработных граждан по направлению службы занятости.
Телефон прямой линии: 8 (831) 234 07 18 (доб. 344).
Телефоны районных отделов и центров занятости населения размещены на официальном сайте (czn.nnov.ru) и интерактивном портале (zan.nnov.ru) службы занятости населения Нижегородской области.
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