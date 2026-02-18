Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
18 февраля 2026 18:04 Общество
Нижегородских военных и МЧСников наградили накануне 23 Февраля

Накануне Дня защитника Отечества в нижегородском центре культуры «Рекорд» состоялось вручение государственных наград Российской Федерации и благодарственных писем правительства Нижегородской области. Награды получили 27 военнослужащих, сотрудников силовых ведомств, правоохранительных органов и МЧС.

Гостей торжественного мероприятия поприветствовали заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и военный комиссар Нижегородской области полковник Сергей Агафонов.

«В эти праздничные дни мы чествуем тех, кто в разные периоды истории стоял на защите нашего Отечества. Низкий поклон и огромная благодарность всем Героям! Сегодня на этих примерах наши бойцы защищают Родину в ходе специальной военной операции. Они показывают лучшие качества, которые во все времена отличали наших воинов, – мужество и героизм, верность боевым товарищам, преданность Отечеству. Спасибо за вашу службу, за верность долгу и защиту нашей Родины!» - сказал Андрей Гнеушев.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Сергей Агафонов вручил двум военнослужащим орден Мужества и медаль Суворова. Также один нижегородец удостоен медали «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации».

 «23 февраля – это день создания первой в нашей стране рабоче-крестьянской Красной армии. И с того момента воины, которые защищают границы и рубежи нашего Отечества, стоят на страже правды, закона и свободы. Поздравляю всех с наступающим праздником! Мы делаем правое дело, и победа, несомненно, будет за нами», - сказал Сергей Агафонов.

Андрей Гнеушев вручил благодарственные письма правительства Нижегородской области за образцовое исполнение служебных обязанностей, большой вклад в обеспечение обороны страны и безопасности государства.

После завершения церемонии награждения состоялся праздничный концерт ко Дню защитника Отечества с участием Нижегородского губернского оркестра под руководством художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста России профессора Евгения Петрова. Ежегодно оркестр дает концерты для военнослужащих, является участником встреч и проводов добровольцев СВО, а малый состав оркестра поддерживает боевой дух солдат. Также в честь Года единства народов России на сцену вышел заслуженный работник культуры Республики Татарстан, руководитель Нижегородского областного ансамбля «Туган як моннары», участник концертов для бойцов в зоне СВО Дамир Фейсханов.

Фото: Максим Герасимов, Сергей Досталев

