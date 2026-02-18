Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Общество

В Красногорске достраивают новую школу на 1100 учеников

18 февраля 2026 17:41 Общество
В Красногорске достраивают новую школу на 1100 учеников

Фото: пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области

Школу на 1100 мест в микрорайоне Павшинская Пойма в Красногорске планируют открыть к началу нового учебного года, сообщает 360.ru.

Учебное заведение строится на Центральной улице по государственной программе. В нем будут блоки начальной школы на 400 мест и основной школы на 700 учеников. Проектом также предусмотрены актовый зал на 400 мест со сценой и костюмерными, библиотечный центр, два спортзала и столовая, рассчитанная на 500 человек. Помимо стандартных классов, в школе оборудуют кабинеты для занятий естественно-научными предметами, мастерские по работе с тканью, деревом и металлом. Общая площадь здания составит около 30 тысяч квадратных метров.  

Рядом со школой обустроят спортивные и игровые площадки, а также зоны для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.  

Как сообщил начальник участка подрядной организации Дмитрий Леонов, основные строительные работы подходят к завершению. Сейчас на объекте ежедневно работают около 150 человек. Специалисты прокладывают инженерные сети и монтируют оборудование для столовой.  

"Докрашиваем стены, докладываем плитку. Напольное покрытие осталось закончить только в спортивных залах, там будет специальный спортивный линолеум", — рассказал он.  

Ранее министр образования Нижегородской области Михаил Пучков объяснил, какие услуги в школах могут быть платными. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

