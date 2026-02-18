В Красногорске достраивают новую школу на 1100 учеников

Фото:
Школу на 1100 мест в микрорайоне Павшинская Пойма в Красногорске планируют открыть к началу нового учебного года, сообщает 360.ru.
Учебное заведение строится на Центральной улице по государственной программе. В нем будут блоки начальной школы на 400 мест и основной школы на 700 учеников. Проектом также предусмотрены актовый зал на 400 мест со сценой и костюмерными, библиотечный центр, два спортзала и столовая, рассчитанная на 500 человек. Помимо стандартных классов, в школе оборудуют кабинеты для занятий естественно-научными предметами, мастерские по работе с тканью, деревом и металлом. Общая площадь здания составит около 30 тысяч квадратных метров.
Рядом со школой обустроят спортивные и игровые площадки, а также зоны для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.
Как сообщил начальник участка подрядной организации Дмитрий Леонов, основные строительные работы подходят к завершению. Сейчас на объекте ежедневно работают около 150 человек. Специалисты прокладывают инженерные сети и монтируют оборудование для столовой.
"Докрашиваем стены, докладываем плитку. Напольное покрытие осталось закончить только в спортивных залах, там будет специальный спортивный линолеум", — рассказал он.
