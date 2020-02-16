Нижегородские волейболисты в пяти сетах обыграли гостей из Сургута.
Как сообщает Ассоциация Спортивных Клубов Нижегородской области, матч, продолжавшийся более двух часов, завершился победой АСК с минимальным преимуществом на тай-брейке 15:13.
После этой победы команда Нижнего Новгорода поднялась на девятое место и вошла в зону плей-офф.
Впереди у подопечных Игоря Шулепова два матча на выезде, против команд Ленинградской области и Казани.
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