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Спорт

Нижегородские волейболисты в пяти сетах обыграли гостей из Сургута

16 февраля 2020 17:23  [114] Спорт

Нижегородские волейболисты в пяти сетах обыграли гостей из Сургута.

Как сообщает Ассоциация Спортивных Клубов Нижегородской области, матч, продолжавшийся более двух часов, завершился победой АСК с минимальным преимуществом на тай-брейке 15:13.

После этой победы команда Нижнего Новгорода поднялась на девятое место и вошла в зону плей-офф.

Впереди у подопечных Игоря Шулепова два матча на выезде, против команд Ленинградской области и Казани.

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