Воспитанник спортклуба "Знамя" АПЗ в составе команды завоевал серебро Кубка мира Бизнес

Кирилл Тюлюков Фото: Пресс-служба АПЗ

Воспитанник спортклуба "Знамя" Арзамасского приборостроительного завода (АПЗ), саблист Кирилл Тюлюков в составе команды завоевал серебро Кубка мира. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

На мировом первенстве среди юниоров во французском городе Дурдане 16 февраля сражались 15 команд. Сборная России по сабле, которую составили Кирилл Тюлюков, Дмитрий Насонов, Никита Преснов и Артём Терехов заняла второе место.

Российская команда в четвертьфинале встретилась с хозяевами турнира. И тут Тюлюков помог выйти нашей сборной в полуфинал, нанеся пять безответных ударов французскому саблисту.

В полуфинале россияне не позволили соперникам из Италии выиграть ни одного боя. В финале их ждала сборная Германии, и здесь российские саблисты большую часть встречи вели в счете. Но на финише победный удар удался немецкому фехтовальщику. В итоге у россиян - серебро.

Наставники Кирилла Тюлюкова - тренеры высшей категории мастера спорта России Николай Хозин и Вадим Карпычев.