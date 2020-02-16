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Бизнес

Воспитанник спортклуба "Знамя" АПЗ в составе команды завоевал серебро Кубка мира

17 февраля 2020 12:57  [392] Бизнес
Кирилл Тюлюков

Кирилл Тюлюков

Фото: Пресс-служба АПЗ

Воспитанник спортклуба "Знамя" Арзамасского приборостроительного завода (АПЗ), саблист Кирилл Тюлюков в составе команды завоевал серебро Кубка мира. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

На мировом первенстве среди юниоров во французском городе Дурдане 16 февраля сражались 15 команд. Сборная России по сабле, которую составили Кирилл Тюлюков, Дмитрий Насонов, Никита Преснов и Артём Терехов заняла второе место.

Российская команда в четвертьфинале встретилась с хозяевами турнира. И тут Тюлюков помог выйти нашей сборной в полуфинал, нанеся пять безответных ударов французскому саблисту.

В полуфинале россияне не позволили соперникам из Италии выиграть ни одного боя. В финале их ждала сборная Германии, и здесь российские саблисты большую часть встречи вели в счете. Но на финише победный удар удался немецкому фехтовальщику. В итоге у россиян - серебро.

Наставники Кирилла Тюлюкова - тренеры высшей категории мастера спорта России Николай Хозин и Вадим Карпычев.

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