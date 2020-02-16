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Политика

"Сегодня студенческие отряды – крупнейшее молодежное движение России", - Глеб Никитин

17 февраля 2020 13:19  [51] Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем российских студенческих отрядов. С 2016 года 17 февраля стало официальным праздником Российских студенческих отрядов после подписания соответствующего указа президентом РФ Владимиром Путиным.

"Бойцы, комиссары, командиры и ветераны движения студенческих отрядов, поздравляю вас с Днем российских студенческих отрядов!

Праздник 5 лет назад был учрежден указом президента и закрепил значение студотрядов для всей страны. Сегодня студенческие отряды – крупнейшее молодежное движение России. Их участники активно включены в реализацию социально значимых проектов. Например, в рамках всероссийской патриотической добровольческой акции "Снежный десант РСО" "отрядовцы" выезжают в отдаленные районы и помогают пенсионерам в их домашних делах.

Нижегородские студенческие отряды стали активными участниками мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ваша энергия помогла воплотить в жизнь очень много хороших начинаний!" – отмечается в поздравлении губернатора.

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