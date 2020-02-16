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Происшествия

Два дачных дома сгорели в результате пожара в СНТ "Восход" Кстовского района

18 февраля 2020 09:32  [583] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Два дачных дома сгорели в результате пожара в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) "Восход" в Кстовском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар произошел вечером 17 февраля 2020 года. Площадь пожара составила 60 кв.м, возгорание удалось потушить в 19:18.

На месте работали 27 человек. Пострадавших и погибших нет.

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