Два дачных дома сгорели в результате пожара в СНТ "Восход" Кстовского района Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Два дачных дома сгорели в результате пожара в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) "Восход" в Кстовском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар произошел вечером 17 февраля 2020 года. Площадь пожара составила 60 кв.м, возгорание удалось потушить в 19:18.

На месте работали 27 человек. Пострадавших и погибших нет.