Два дачных дома сгорели в результате пожара в СНТ "Восход" Кстовского района

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Два дачных дома сгорели в результате пожара в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) "Восход" в Кстовском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар произошел вечером 17 февраля 2020 года. Площадь пожара составила 60 кв.м, возгорание удалось потушить в 19:18.
На месте работали 27 человек. Пострадавших и погибших нет.
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