"Навсегда солдаты Великой Отечественной войны останутся для нас эталоном защитника Отечества", - Глеб Никитин Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днём защитника Отечества.

"В 2020 году у этого праздника особое звучание. В мае мы будем праздновать юбилей Великой Победы. Сейчас кажется, что Победа была всегда. А в феврале 1945 года советские войска громили гитлеровцев на всех фронтах и продвигались к Берлину. Можно только представить себе с какими чувствами поздравляли тогда друг друга воины Красной Армии с 23 февраля. Победа была близко, но в то же время не всем было суждено дожить до неё. Навсегда солдаты Великой Отечественной войны останутся для нас эталоном защитника Отечества, образцом мужества и самопожертвования. От них тогда зависела судьба не только Советского Союза, но и всего человечества.

И в феврале 2020 года хочется поблагодарить тех, кто сражался на фронте и трудился в тылу. Мы гордимся вами!



Поздравляю всех, кто сегодня стоит на страже интересов России, бережёт покой своих сограждан и рискует жизнью ради сохранения мира в Отечестве. Да, на планете появились новые технологии, далеко шагнул прогресс, но как и 80 лет назад по-прежнему есть те, кто ставят ненависть и раздор выше общечеловеческих ценностей и гуманизма. Далеко не всегда они действуют с оружием в руках, иногда достаточно слов для того, чтобы вспыхнул конфликт. И защитой от этого для нас всегда будет историческая память о подвиге Красной Армии и тех, кто сложил голову в борьбе против нацизма.



Спасибо хочется сказать сотрудникам оборонных предприятий и научных институтов. Своим трудом вы укрепляете обороноспособность страны. Благодаря вам мы понимаем, что недоброжелатели России не перейдут от слов к делу и небо над Родиной останется мирным.



Всем защитникам Отечества и их семьям желаю здоровья и благополучия! Пусть не коснётся вашего дома беда и всегда царят в нем любовь и гармония!" – отмечается в поздравлении губернатора.