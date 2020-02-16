Новые методики в лечении онкозаболеваний внедрят в больницах Нижегородской области Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Новые методики в лечении онкозаболеваний внедрят в больницах Нижегородской области. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения

"Мы вплотную подходим к началу реализации проекта по созданию онкокластера на территории региона. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поставил перед нами задачу разработать программу по внедрению новых методик в лечении онкологических заболеваний, и мы должны очень серьезно продумать этот вопрос, особенно в части онкогематологии", - сказал министр здравоохранения региона Александр Смирнов.

Он 14 февраля 2020 года посетил с рабочим визитом городскую клиническую больницу №12 Сормовского района Нижнего Новгорода.

В ходе визита руководитель областного минздрава ознакомился с материально-техническим состоянием медицинского учреждения, осмотрел терапевтическое, кардиологическое, хирургическое, гинекологическое и офтальмологическое отделения, побеседовал с сотрудниками и пациентами.

Особое внимание Александр Смирнов уделил гематологическому отделению, на базе которого функционирует городской гематологический центр.

По итогам визита в больницу №12 Александр Смирнов поручил не позднее 2 марта 2020 года главному врачу больницы Вячеславу Лазареву и заведующему городским гематологическим центром Владимиру Муравьеву подготовить предложения по оснащенности и дальнейшему развитию центра совместно с ПИМУ и в рамках программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в стране с соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Напомним, одной из приоритетных задач в рамках национального проекта "Здравоохранение" Президент РФ Владимир Путин назвал борьбу с онкологическими заболеваниями.

В 2019 году из областного бюджета выделено более 220 млн рублей на проектирование онкокластера, проведены конкурсные процедуры по выбору подрядчика на разработку проектно-сметной документации и предоставлен земельный участок под строительство площадью почти 9 гектаров.

"Проект по созданию онкокластера масштабный и очень важный для региона", - сказали в министерстве.

Общий объем инвестиций составит около 10 млрд рублей. На эти средства будет построен взрослый областной онкологический центр на 420 коек и центр детской онкологии и онкогематологии на 80 коек.