Общество

Грозит ли нижегородцам оспа обезьян: врач оценил риски

15 февраля 2026 12:18 Общество
Грозит ли нижегородцам оспа обезьян: врач оценил риски

Фото: Максим Герасимов

Заведующий кафедрой инфекционных болезней Приволжского исследовательского медицинского университета, доктор медицинских наук Виктор Краснов в беседе с порталом "Живем в Нижнем" поделился мнением о вероятности распространения оспы обезьян в регионе.

В начале 2026 года в России были зарегистрированы два случая заражения оспой обезьян, оба произошли в Одинцовском районе Московской области. Способы заражения россиян пока остаются неясными. Заболевание передается через близкий кожный контакт или при пользовании вещами инфицированного человека.

Виктор Краснов считает, что массового распространения инфекции ожидать не стоит. Специалист подчеркнул, что характерные симптомы оспы обезьян (жар, головные боли, ломота мышц, опухание лимфатических узлов и специфическая сыпь) приводят к быстрому обращению пациентов за медицинской помощью. Однако возможность попадания отдельных случаев заболевания, в том числе в Нижегородскую область, не исключается.

"Риск единичных завозных случаев присутствует, поскольку Нижегородская область открыта для туристических и деловых поездок", — подчеркнул Виктор Краснов.

Ранее вирусолог оценил риски эпидемии оспы обезьян в России.

Теги:
Врачи Здравоохранение Инфекция
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных