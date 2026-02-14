Движение на улице Ванеева восстановили после ремонта теплосети Общество

Фото: АО "ОКО"

Подрядчик завершил укладку холодного асфальта на улице Ванеева, 9 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в АО "ОКО" вечером 14 февраля.

Движение транспорта на перекрестке Ванеева - Невзоровых снова открыто.

Напомним, что утром 9 февраля на улице Ванеева прорвало трубу с горячей водой. После аварии специалисты выявили неблагонадежный участок теплосети и запланировали предупредительный ремонт. Провести работы удалось в кратчайшие сроки.