102 спецмашины обрабатывают дороги Нижнего Новгорода от гололеда

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

С ночи 15 февраля в Нижнем Новгороде начались работы по обработке дорог противогололёдными материалами. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своих социальных сетях.

Мероприятия организованы в связи с прогнозируемым резким понижением температуры воздуха.

По данным городских властей, за это время уже использовано более 220 тонн технической соли и 50 тонн антигололёдного реагента. Проезжие части неоднократно посыпаны и подметены, в данный момент в обработке дорог задействовано 102 специальных дорожных машины. Мастера дежурных служб регулярно объезжают дороги, оценивают их состояние и отмечают участки, нуждающиеся в дополнительном покрытии.

Кроме того, глава города сообщил, что планируется закупка новой техники, в том числе, предназначенной для откачки воды.

Как сообщалось ранее, порядка 1000 кубометров воды откачали с улиц Нижнего Новгорода в пятницу 13 февраля. Кроме того, дорожные службы по всей Нижегородской области усилили работу из-за неблагоприятной погоды.