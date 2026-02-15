Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Нижегородцев ожидают трехдневные выходные на следующей неделе

Нижегородцев ожидают трехдневные выходные на следующей неделе

Фото: сгенерировано нейросетью

В 2026 году праздник Дня защитника Отечества выпадает на понедельник, поэтому нижегородцы смогут отдохнуть три дня подряд — с 21 по 23 февраля. Такие данные опубликованы в производственном календаре.

Те, кто трудится по стандартной пятидневной рабочей неделе, смогут насладиться длинными выходными. Суббота и воскресенье, 21 и 22 февраля, станут обычными выходными днями, а понедельник, 23 февраля, объявлен нерабочим в связи с государственным праздником.

Пятница, предшествующая празднику, — 20 февраля — останется рабочим днем без сокращений. После праздничных дней рабочая неделя получится короче обычной — всего четыре дня.

Кстати, уже в начале марта нижегородцев ждут еще одни трехдневные выходные, приуроченные к Международному женскому дню.

Ранее сообщалось, что в февральские праздничные дни между Нижним Новгородом и Москвой запустят сдвоенную "Ласточку".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных