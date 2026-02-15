На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Общество

Нижегородцы оформили более 50 тысяч записей к врачу через МАХ

15 февраля 2026 13:00 Общество
Нижегородцы оформили более 50 тысяч записей к врачу через МАХ

Фото: Максим Герасимов

С декабря 2025 года жители Нижегородской области активно используют мессенджер МАХ для записи к врачам, оформив уже более 50 тысяч записей. Популярность этого способа растет с каждым месяцем, хотя традиционные методы записи, такие как обращение в регистратуру поликлиник, кол-центры и интернет-порталы, продолжают работать.

Как сообщает минздрав Нижегородской области, функциональность мессенджера МАХ постоянно расширяется, предоставляя пользователям новые опции в здравоохранении. Одной из таких возможностей стала телемедицинская консультация "врач-пациент", а также возможность закрыть больничный лист без визита в поликлинику.

Чтобы воспользоваться телемедицинской консультацией через мессенджер, необходимо выполнить несколько шагов:

1. Установить приложение "Телемед52" и зарегистрироваться через портал "Госуслуги".

2. Включить чат-бота @telemed_minzdrav_nn_bot в мессенджере МАХ и предоставить доступ к вашему номеру телефона.

3. На очном приёме врач назначит повторный приём в формате телемедицинской консультации.

4. Вам придёт уведомление о записи на консультацию через мессенджер.

5. В назначенное время врач свяжется с вами и проведёт консультацию.

По решению доктора возможно закрыть больничный лист во время телемедицинской консультации, если медик сочтёт это необходимым.

"Использование мессенджера МАХ существенно упрощает процесс организации и проведения телемедицинских консультаций. Удобный интерфейс и надежность системы делают этот инструмент полезным как для пациентов, так и для врачей, обеспечивая быстрый и качественный доступ к медицинской помощи", — подчеркнула министр здравоохранения региона Галина Михайлова.

Благодаря внедрению цифровых технологий медицинская помощь становится доступнее и проще для жителей региона. Это важная цель национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", реализуемого по поручению президента России Владимира Путина.

Проект включает 11 федеральных программ, направленных на улучшение здоровья нации, включая модернизацию первичного звена здравоохранения, борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, сахарный диабет, гепатит, неотложную медицинскую помощь, развитие медицинских центров и реабилитацию.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области по итогам 2025 года около 330 объектов здравоохранения отремонтировали по нацпроекту.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

