Прокат детских колясок хотят организовать в нижегородском парке "Дубки" Общество

Рабочий проект благоустройства парка Дубки Фото: Институт развития городской среды Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

МАУ "Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода" рассматривает возможность организации проката детских колясок в парке "Дубки". Об этом сообщил директор МАУ Александр Чикаев.

По его словам, это "облегчит жизнь родителям, которым не придётся везти свою коляску из дома".

Также в планах организовать в парке ремесленную аллею, установить аттракционы и нестационарные торговые объекты.

Это, по мнению дирекции, привлечёт турпоток, а значит сделает парк туристическим центром. При этом финансирование ещё не определено.