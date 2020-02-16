Прокат детских колясок хотят организовать в нижегородском парке "Дубки"

Рабочий проект благоустройства парка Дубки
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МАУ "Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода" рассматривает возможность организации проката детских колясок в парке "Дубки". Об этом сообщил директор МАУ Александр Чикаев.
По его словам, это "облегчит жизнь родителям, которым не придётся везти свою коляску из дома".
Также в планах организовать в парке ремесленную аллею, установить аттракционы и нестационарные торговые объекты.
Это, по мнению дирекции, привлечёт турпоток, а значит сделает парк туристическим центром. При этом финансирование ещё не определено.
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