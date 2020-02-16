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Общество

Прокат детских колясок хотят организовать в нижегородском парке "Дубки"

18 февраля 2020 13:18  [80] Общество
Рабочий проект благоустройства парка Дубки

Рабочий проект благоустройства парка Дубки

Фото: Институт развития городской среды Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

МАУ "Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода" рассматривает возможность организации проката детских колясок в парке "Дубки". Об этом сообщил директор МАУ Александр Чикаев.

По его словам, это "облегчит жизнь родителям, которым не придётся везти свою коляску из дома".

Также в планах организовать в парке ремесленную аллею, установить аттракционы и нестационарные торговые объекты.

Это, по мнению дирекции, привлечёт турпоток, а значит сделает парк туристическим центром. При этом финансирование ещё не определено.

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