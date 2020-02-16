Отбор в Академию танца Бориса Эйфмана пройдет в Нижнем Новгороде 24 февраля Общество

Санкт-Петербургская "Академия танца Бориса Эйфмана" проведет выездные профессиональные просмотры юных талантов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Академия танца Бориса Эйфмана – единственное хореографическое училище в России, которое принимает детей с 7-ми лет.

Дата и время просмотра: 24 февраля в 10:00.

Место просмотра: ДК "ГАЗ", ул. Героя Юрия Смирнова, 12 .

На просмотры приглашаются дети 6-11 лет!

Запись на сайте Академии и по телефонам: + 7(812)498-41-29, +7(952) 288-57-19



Форма одежды: купальник или короткие шорты и майка, чешки или балетные туфли.

Просмотр включает в себя оценку пропорций фигуры и физических данных ребенка (гибкость, растяжку, подъем стопы, выворотность).

Все успешно прошедшие просмотр получают рекомендации на вступительные экзамены или приглашение на недельную бесплатную стажировку в Академии с возможностью продолжить обучение в уже сформированных классах.

По окончании балетного училища ученикам выдается диплом о среднем профессиональном образовании "Артист балета, преподаватель". Уникальность обучения в Академии заключается в том, что помимо основной программы классического танца по системе А.Я. Вагановой, воспитанники осваивают техники современной хореографии. Весь комплекс специальных дисциплин позволяет воспитать универсальных артистов балета 21 века. Особое внимание уделяется сценической практике – учащиеся Академии заняты в 3 постановках Театра Бориса Эйфмана и 10 постановках Мариинского театра.

Отбор на будущий учебный год проходит по всей России. Обучение и проживание всех воспитанников бесплатно. После выездных просмотров прошлых лет в Академии проходят обучение 4 ребенка из Нижегородской области, изначально отбор прошли 14 юных нижегородцев.

Подробности в официальной группе соцсети ВКонтакте.

Напомним, в марте 2019 года Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана гастролировал в Нижнем Новгороде с балетом "Анна Каренина".