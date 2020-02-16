Лучших спортсменов определили в Нижнем Новгороде на фестивале боевых искусств Общество

Фото: пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп"

X фестиваль боевых искусств, посвященный 31-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана и памяти кавалера Ордена Мужества, морского пехотинца Андрея Сошелина прошел 16 февраля в нижегородском Дворце спорта "Заречье". Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп".

Фестиваль являться единственным подобным турниром в Нижегородской области, объединяющим спортсменов одновременно пяти направлений единоборств, в участие в котором бесплатное.

Организаторами ежегодного фестиваля выступили Дворец Спорта "Заречье", НРО Общероссийской общественной молодежной патриотической организации ООО РСВА "Наследие", Нижегородская региональная общественная организация "Федерация самбо Нижегородской области", областная организация общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана", региональная общественная организация ветеранов морской пехоты "Варяг" и кинокомпания "Союз Маринс Групп".

Участниками стали спортсмены профильных школ области в возрасте от 8 до 36 лет, а также дети, юноши и девушки – воспитанники военно-спортивных клубов.

По итогам соревнований разыграно более 100 комплектов наград. Приглашенными гостями фестиваля стали руководители областной и городской администрации, общественных ветеранских и патриотических организаций, ветераны боевых действий в Чечне и Афганистане, победители международных соревнований.

"Такие мероприятия как сегодня важны для молодых спортсменов тем, что они придают им дополнительную мотивацию. Ребята знают, что были такие герои, как Андрей Сошелин. И это важно, потому что мы должны чтить тех, кто совершил подвиг ради нашей спокойной и мирной жизни", - сказал шестикратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по боевому самбо, заслуженный мастер спорта по боевому самбо, вице-президент федерации дзюдо Нижегородской области Вячеслав Василевский.

"Парни сегодня сражаются, не на войне, а на спортивных коврах. Это закаляет тело и дух, ребята будут готовы постоять за себя и за своих друзей. Хорошо, что сегодня такие организации как Союз Маринс Групп занимаются патриотической работой, в наше время это очень нужно и очень важно помнить о подвигах", - добавил он.



"Сегодня уникальное для Нижнего Новгорода событие. На этом юбилейном десятом Фестивале заявлено 385 спортсменов. Это рекорд! Многие спортсмены начали переходить с одного ковра на другой, смотреть, общаться. Ребята понимают, что есть различные виды единоборств, они видят, что все соревнуются, каждый вид единоборств трудный, это объединяет. Везде, в каждом виде, тренируется дух спортсменов. И этот фестиваль состоялся благодаря совместным усилиям много числа организаций. Спасибо всем", - отметил Павел Массов.