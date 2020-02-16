"Ростелеком" и "РТК-Сетевые технологии" модернизируют региональные сети передачи данных Бизнес

ПАО "Ростелеком" и ООО "РТК-Сетевые технологии" (совместное предприятие "Ростелекома" и Nokia) подписали договор о крупномасштабной модернизации региональных сетей передачи данных (РСПД). Об этом сообщает пресс-служба "Ростелекома".

«Планируется, что аудит, а также описание высокоуровневой архитектуры и топологии сети, используемых компонентов и технологий (HLD или high-level design) пройдет во всех регионах страны. Глубокая модернизация сетей запланирована в регионах с высокой загрузкой каналов связи и сетевого оборудования», - говорится в сообщении.

В соответствии с договором стороны проведут оптимизацию самой сети, оценят количество необходимого оборудования и технологических площадок, заменят устаревшее оборудование, а также организуют мониторинг и техническую поддержку для обеспечения надежного управления и функционирования региональной сетью передачи данных (РСПД) "Ростелекома".

В пресс-службе пояснили, что структура договора уникальна для российского телекоммуникационного рынка, так как сочетает традиционные поставки и сервисы с гибкими механизмами подписки на лицензии и программное обеспечение (ПО), отсрочками платежей, а также высокой вариативностью формирования состава технических решений на узлах сети "Ростелекома".

За счет включения финансовых инструментов в пакет услуг "РТК-Сетевые технологии", сроки реализации проекта сокращены в два раза без увеличения общего бюджета проекта.

Модернизация сетей позволит повысить эффективности развития и эксплуатации РСПД: снижается стоимость владения сетью, сокращаются затраты на электроэнергию, расширяется емкость сети под прогноз роста трафика на шесть лет вперед. Это позволит в ближайшем будущем существенно ускорить развитие новых цифровых продуктов и услуг на инфраструктуре "Ростелекома".

"При создании "РТК-Сетевые технологии" мы договорились о приоритете этой компании в развитии технологического ландшафта "Ростелекома". Масштабная модернизация региональных сетей передачи данных - именно такой проект, задачей которого является замена разнообразного оборудования и переход от набора всевозможных технических решений к единому универсальному принципу построения сетей. Это очень крупный и значимый шаг для оптимизации нашей региональной сетевой инфраструктуры", - сказал старший вице-президент по технической инфраструктуре "Ростелекома" Алексей Сапунов.

"Сочетание финансовых инструментов и высокой технической экспертизы позволило разработать уникальное решение для ускорения модернизации сети федерального масштаба в соответствии с жесткими требованиями нашего стратегического заказчика - компании "Ростелеком". Реализация такого масштабного проекта требует высокой ответственности, но, без сомнений, мы выполним обязательства в срок и с высоким качеством. Этот проект - важный этап в развитии бизнеса нашей компании. Полученный опыт может быть эффективно адаптирован и предложен другим операторам связи, крупным корпоративным и государственным организациям", - добавил генеральный директор "РТК-Сетевые технологии" Максим Папин.