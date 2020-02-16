Последние новости рубрики Бизнес
19 февраля 2020 14:48  [36] Более 2 тысяч предпринимателей воспользовались услугами центра "Мой бизнес" в Нижегородской области
19 февраля 2020 14:44  [30] Представители 18 водоканалов страны посетили объекты Нижегородского водоканала
19 февраля 2020 14:17  [79] Африка заинтересовалась нижегородскими удобрениями
19 февраля 2020 12:18  [163] "Ростелеком" и "РТК-Сетевые технологии" модернизируют региональные сети передачи данных
19 февраля 2020 10:23  [397] Публичные слушания пройдут в Нижнем Новгороде по инициативе "НМЖК"
18 февраля 2020 18:33  [931] Газпром будет взаимодействовать с нижегородской промышленностью
18 февраля 2020 18:14  [664] Представители 18 водоканалов России обсудили в Нижнем Новгороде вопросы водоснабжения и водоотведения
18 февраля 2020 17:31  [496] Игорный клуб закрыли в Канавинском районе Нижнего Новгорода
18 февраля 2020 12:38  [504] НБД-Банк в рамках стимулирования кредитования субъектов МСП выдал 53 кредита на сумму более 850 млн рублей
18 февраля 2020 09:14  [1043] Директор компании из Удмуртии получила условный срок за мошенничество с продажей вагонов в Нижний Новгород
Бизнес

Более 2 тысяч предпринимателей воспользовались услугами центра "Мой бизнес" в Нижегородской области

19 февраля 2020 14:48  [36] Бизнес

Более 2 тысяч предпринимателей воспользовались услугами центра "Мой бизнес" в Нижегородской области с момента их открытия. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Центр и окна "Мой бизнес" начали работу в 2019 году в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы": центр в технопарке "Анкудиновка" с 6 ноября, окна в 17 муниципалитетах региона — в период с середины ноября до конца декабря.

"Только за последний месяц услугами центра и горячей линии "Мой бизнес" воспользовались более 500 человек. Среди них как опытные предприниматели, так и те, кто только собирается открыть свой бизнес. Поэтому и вопросы, с которыми люди обращаются в центр, самые разные: от того, как открыть свой бизнес до получения комплексной государственной поддержки. Кстати, и зарегистрировать свой бизнес можно здесь же, в центре", - сообщил Глеб Никитин.

Консультации в центре "Мой бизнес" также проводят руководители инфраструктурных организаций, госструктур, оказывающих поддержку бизнесу, а также министры и заместители губернатора Нижегородской области.

Телефон горячей линии "Мой бизнес" (8−800−301−29−94). Замечания и предложения по работе центра и горячей линии "Мой бизнес" предприниматели могут сообщать по телефону 435−17−00 в рабочее время.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph