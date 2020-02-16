Более 2 тысяч предпринимателей воспользовались услугами центра "Мой бизнес" в Нижегородской области Бизнес

Более 2 тысяч предпринимателей воспользовались услугами центра "Мой бизнес" в Нижегородской области с момента их открытия. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Центр и окна "Мой бизнес" начали работу в 2019 году в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы": центр в технопарке "Анкудиновка" с 6 ноября, окна в 17 муниципалитетах региона — в период с середины ноября до конца декабря.

"Только за последний месяц услугами центра и горячей линии "Мой бизнес" воспользовались более 500 человек. Среди них как опытные предприниматели, так и те, кто только собирается открыть свой бизнес. Поэтому и вопросы, с которыми люди обращаются в центр, самые разные: от того, как открыть свой бизнес до получения комплексной государственной поддержки. Кстати, и зарегистрировать свой бизнес можно здесь же, в центре", - сообщил Глеб Никитин.

Консультации в центре "Мой бизнес" также проводят руководители инфраструктурных организаций, госструктур, оказывающих поддержку бизнесу, а также министры и заместители губернатора Нижегородской области.

Телефон горячей линии "Мой бизнес" (8−800−301−29−94). Замечания и предложения по работе центра и горячей линии "Мой бизнес" предприниматели могут сообщать по телефону 435−17−00 в рабочее время.