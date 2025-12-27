Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Экономика

Нижегородские власти прокомментировали ситуацию на Починковском конезаводе

27 декабря 2025 13:03 Экономика
Нижегородские власти прокомментировали ситуацию на Починковском конезаводе

Фото: Александр Воложанин

Нижегородские власти взяли на контроль ситуацию на Починковском конезаводе, откуда 24 декабря неизвестные лица пытались вывезти лошадей советской породы.

Как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян в комментарии на запрос НИА "Нижний Новгород", Починковский конный завод, где была выведена уникальная порода лошадей советский тяжеловоз, не является обычным сельхозпредприятием региона, а представляет собой важное историческое наследие. 

По его словам, правительство области делает и продолжит делать все возможное в рамках закона, чтобы не допустить утраты этой ценности. Он напомнил, что подобная поддержка уже была оказана в 2021 году, когда удалось привлечь инвестора, занявшегося восстановлением инфраструктуры и работы предприятия.

"Так будет и сейчас, когда под угрозой оказались лошади", — подчеркнул Саносян.

Он сообщил, что в настоящее время достигнута договоренность о выкупе животных. Лошади, по его словам, "однозначно останутся на Починковском конезаводе". Детали сделки пока уточняются, однако власти настаивают, что новый собственник должен понимать историческую и культурную ценность породы, а также разделять отношение к ней, которое демонстрируют сотрудники завода и жители округа.

Напомним, Починковский конезавод — один из старейших в России. Он был основан в XVII веке, а в 1952 году именно здесь вывели породу советский тяжеловоз. Завод столкнулся с серьезными трудностями после перестройки. Возрождение завода началось в 2021 году после визита губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Ранее сообщалось, что Нижегородской области выделили 14,8 млн рублей на племенное животноводство.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

