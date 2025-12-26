Проект набережной Гребного канала не прошел государственную экспертизу Экономика

Фото: минград Нижегородской области

Проект строительства набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде не прошел государственную экспертизу. Сведения об этом размещены в официальном реестре 26 декабря.

Речь идет об участке правого берега Волги, расположенном напротив домов №321 в слободе Печеры - №533 в слободе Подновье. Здесь планировалось возвести постоянное гидротехническое сооружение III класса. Застройщиком выступает ООО "Специализированный застройщик "Берег", входящее в девелоперскую группу GloraX.

Проектную документацию подготовили три организации: ООО "Истоки", ООО "Уралгеопроект" и ООО "Проектно-изыскательский институт "Севзапмостпроект". Экспертизу проводило ГАУ Нижегородской области "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий". Она охватывала как проектную документацию, так и результаты инженерных изысканий.

Напомним, набережная входит в зону комплексного развития территории, утвержденную правительством Нижегородской области. На участке площадью 10,55 гектара планируется строительство жилого комплекса с помещениями общественного назначения и подземной парковкой. Также предусмотрено возведение школы на 550 учеников и детского сада на 200 мест. Вся территория КРТ охватывает 14,7 гектара, на которых будет построено 101 тысяча квадратных метров жилья. Срок реализации проекта рассчитан на 15 лет. Общий объём инвестиций в жилую застройку составит около 30 млрд рублей. На создание социальной инфраструктуры планируется направить 1,6 млрд, а еще 5 млрд — на укрепление береговой линии.

Застройщиком выступит ООО "Спецзастройщик Берег", входящее в структуру девелоперской группы Glorax. В апреле проект получил положительное заключение государственной экспертизы. Тогда же региональный минстрой одобрил строительство первого жилого корпуса.

Ранее сообщалось, что берегоукрепление Черниговской набережной в Нижнем Новгороде выполнено на 45%.