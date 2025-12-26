Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Экономика
Экономика

Более 4,6 тысячи нижегородцев легализовали свой труд в 2025 году

26 декабря 2025 13:14 Экономика
Более 4,6 тысячи легализовали свой труд в 2025 году

Фото: УТЗН Нижегородской области

Более 4,6 тысячи жителей Нижегородской области, ранее занятых в теневом секторе, официально трудоустроились в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

Нижегородская область является одним из пилотных участников федеральной программы по борьбе с нелегальной занятостью. По словам заместителя губернатора Егора Полякова, создание прозрачной экономической среды способствует как защите трудовых прав, так и росту бюджетных поступлений.

Он также напомнил, что "обеление" экономики президент России Владимир Путин обозначил как одну из ключевых задач на будущий год.

"Предприниматели и компании, которые порядочно ведут свой бизнес, должны получить новые возможности для развития. В свою очередь, для государства эффект должен заключаться в увеличении поступлений в бюджеты разных уровней. В планах правительства региона – активизировать работу в этом направлении", - сказал Егор Поляков.

В течение 2025 года в регионе было выявлено свыше 8,7 тысячи человек, чья занятость не была официально оформлена. Более половины из них уже перешли в легальное поле: 2 779 человек заключили трудовые договоры, 1 052 зарегистрировались как индивидуальные предприниматели, 699 стали самозанятыми, а 85 оформили гражданско-правовые договоры.

Среди лидеров по легализации труда названы Ковернинский, Краснобаковский, Вознесенский, Княгининский округа, а также города Выкса и Арзамас. Особенно эффективно себя проявил Арзамас, где организовано тесное взаимодействие с налоговой службой и бизнес-сообществом.

Наибольшее количество нелегальных работников традиционно выявляется в сферах торговли, строительства и грузоперевозок.

Руководитель Управления по труду и занятости населения региона Игорь Пантюхин подчеркнул, что неофициальная занятость лишает граждан социальных гарантий: оплаты больничных и отпусков, надбавок за ночные смены и праздничные дни. Кроме того, отсутствие официального стажа может привести к потере права на страховую пенсию.

Использование нелегальных форм занятости грозит работодателям серьезными последствиями — от штрафов до уголовной ответственности. Основанием для проверок могут стать зарплаты ниже МРОТ, массовое привлечение самозанятых или значительные отклонения от среднеотраслевых зарплат. С января 2025 года недобросовестные работодатели попадают в открытый реестр Роструда, что может осложнить их дальнейшую деятельность. Власти региона призывают бизнес соблюдать трудовое законодательство, а граждан — следить за своим официальным статусом.

В 2026 году в Нижегородской области планируется вывести из тени не менее 11 тысяч человек. Для этого разработаны новые алгоритмы работы муниципальных рабочих групп, которые пройдут апробацию в течение года.

Ранее сообщалось, что более 6 тысяч нижегородцев прошли обучение в рамках нацпроекта "Кадры" в 2025 году. 

Занятость и безработица кадры Работа
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных