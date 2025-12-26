Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
26 декабря 2025 18:15Инфляция снизилась до 7,4% за ноябрь в Нижегородской области
26 декабря 2025 17:30Нижегородское УФАС наложило штраф в 500 000 рублей на Альфа-банк
26 декабря 2025 14:48Госнаграды вручили 22 нижегородцам и коллективу промпредприятия региона
26 декабря 2025 14:43Проект набережной Гребного канала не прошел государственную экспертизу
26 декабря 2025 13:43Цены на бензин в Нижегородской области выросли на 10%
26 декабря 2025 13:14Более 4,6 тысячи нижегородцев легализовали свой труд в 2025 году
26 декабря 2025 12:32ЦБ представил новую купюру 1000 рублей с символами Приволжья
26 декабря 2025 10:01Минпромторг предложил отсрочку по утильсбору для российских автопроизводителей
26 декабря 2025 07:5318 деревень на Бору станут селами и слободами
25 декабря 2025 18:29"Дирекция по строительству" возведет корпуса интерната в Арзамасе за 1,12 млрд
Экономика

Инфляция снизилась до 7,4% за ноябрь в Нижегородской области

26 декабря 2025 18:15 Экономика
Инфляция снизилась до 7,4% за ноябрь в Нижегородской области

В Нижегородской области по итогам ноября 2025 года рост цен замедлился до 6,5%, что стало самым низким показателем среди всех регионов округа и оказалось ниже общероссийского уровня (6,6%). Об этом сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России.

В целом по ПФО в ноябре 2025 года инфляция также продолжила снижаться и составила 7,4%. 

Сравнение с октябрем показало, что в 11 субъектах ПФО темпы роста цен на товары и услуги сократились, в том числе, и в Нижегородской области.

Сдержанную динамику в ноябре продемонстрировали цены на непродовольственные товары. В целом по округу они росли умеренно, а в Нижегородской области даже немного снизились. На это повлияло удешевление бензина, вызванное увеличением объемов производства и завершением сельскохозяйственного сезона, что уменьшило потребительский спрос. Также снизились цены на электронику и бытовую технику — телевизоры, смартфоны, компьютеры.

Цены на продукты питания за месяц выросли, особенно на овощи. Вместе с тем продолжилось снижение стоимости сахара. Это связано с поступлением нового урожая сахарной свеклы и ростом производства. В Нижегородской области снижение цен на сахар оказалось более выраженным, чем в среднем по стране, благодаря значительному увеличению объемов переработки в регионе.

Услуги в ноябре дорожали менее заметно, чем продукты. В то же время наблюдалось удешевление зарубежных туристических услуг, чему способствовало укрепление рубля. В Нижегородской области эта тенденция также проявилась.

Снижение годовой инфляции зафиксировано во всех регионах ПФО. Согласно прогнозу Центробанка, инфляция в 2026 году снизится до 4-5%, а начиная с 2027 года стабилизируется на целевом уровне в 4%.

Напомним, по итогам октября 2025 года инфляция в Нижегородской области тоже снизилась.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банк России Инфляция Цены
Поделиться:
Новости по теме
19 декабря 2025 13:55ЦБ понизил ключевую ставку до 16%
28 ноября 2025 16:07Центробанк объяснил причины замедления спроса в экономике
28 октября 2025 16:42Нижегородские власти прогнозируют рост экономики до 3,1% к 2028 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных