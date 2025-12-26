Инфляция снизилась до 7,4% за ноябрь в Нижегородской области

В Нижегородской области по итогам ноября 2025 года рост цен замедлился до 6,5%, что стало самым низким показателем среди всех регионов округа и оказалось ниже общероссийского уровня (6,6%). Об этом сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России.
В целом по ПФО в ноябре 2025 года инфляция также продолжила снижаться и составила 7,4%.
Сравнение с октябрем показало, что в 11 субъектах ПФО темпы роста цен на товары и услуги сократились, в том числе, и в Нижегородской области.
Сдержанную динамику в ноябре продемонстрировали цены на непродовольственные товары. В целом по округу они росли умеренно, а в Нижегородской области даже немного снизились. На это повлияло удешевление бензина, вызванное увеличением объемов производства и завершением сельскохозяйственного сезона, что уменьшило потребительский спрос. Также снизились цены на электронику и бытовую технику — телевизоры, смартфоны, компьютеры.
Цены на продукты питания за месяц выросли, особенно на овощи. Вместе с тем продолжилось снижение стоимости сахара. Это связано с поступлением нового урожая сахарной свеклы и ростом производства. В Нижегородской области снижение цен на сахар оказалось более выраженным, чем в среднем по стране, благодаря значительному увеличению объемов переработки в регионе.
Услуги в ноябре дорожали менее заметно, чем продукты. В то же время наблюдалось удешевление зарубежных туристических услуг, чему способствовало укрепление рубля. В Нижегородской области эта тенденция также проявилась.
Снижение годовой инфляции зафиксировано во всех регионах ПФО. Согласно прогнозу Центробанка, инфляция в 2026 году снизится до 4-5%, а начиная с 2027 года стабилизируется на целевом уровне в 4%.
Напомним, по итогам октября 2025 года инфляция в Нижегородской области тоже снизилась.
