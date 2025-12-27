Никитин представил федеральным властям нижегородский опыт в сфере финграмотности Экономика

Фото: Минфин России

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о региональных инициативах в области финансового просвещения на заседании Межведомственной координационной комиссии по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности до 2030 года. Мероприятие состоялось в Москве 25 декабря 2025 года под председательством министра финансов РФ Антона Силуанова и главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В ходе заседания участники подвели итоги 2025 года и обозначили приоритеты на будущее. Антон Силуанов отметил, что ключевыми направлениями работы стали развитие информационной среды и совершенствование законодательства в сфере защиты прав граждан.

По его словам, в уходящем году удалось значительно увеличить охват населения мероприятиями по финансовому просвещению благодаря разнообразным форматам — от олимпиад и конкурсов до открытых уроков и цифровых образовательных продуктов.

Министр подчеркнул, что важные изменения произошли и в законодательной сфере: были введены такие механизмы, как «период охлаждения» и «вторая рука», а также установлена ответственность за дропперскую деятельность. Кроме того, появилась возможность для граждан самостоятельно запретить себе оформление потребительских кредитов.

В 2026 году Минфин и Банк России планируют усилить меры по борьбе с финансовым мошенничеством и продолжить развитие актуальных форматов просвещения. Эльвира Набиуллина отметила, что финансовая грамотность должна стать естественной частью повседневной жизни, а для эффективного продвижения знаний важно сотрудничество с креативной индустрией.

Глеб Никитин в своем выступлении подчеркнул, что Нижний Новгород продолжает традиции финансовой культуры, заложенные еще во времена Нижегородской ярмарки. Он сообщил, что в 2025 году регион, наряду с Красноярском, получил статус Столицы финансовой культуры и провел свыше 15 тысяч просветительских мероприятий.

Ключевым проектом стал цифровой портал и мобильное приложение "Резидент столицы финансовой культуры". Через удобный формат жители узнают о долгосрочном финансовом планировании, защите от мошенников, инвестициях и оптимизации расходов. Особое внимание проект уделяет школьникам, пенсионерам и студентам.

Пользователи, выполняя задания на портале, получают баллы, которые можно обменять на мерч, билеты в театр и на спортивные события. Наибольшее количество баллов начисляется за участие в программе долгосрочных сбережений. В 2025 году нижегородцы заключили 143,5 тысячи договоров ПДС — на 43% больше, чем в прошлом году.

На сегодняшний день на портале зарегистрировано более 75 тысяч человек. Проект реализуется совместно региональным минфином и Волго-Вятским ГУ Банка России.

Глеб Никитин также подчеркнул, что 10 региональных проектов Нижегородской области вошли в число лучших практик в России. Среди них — "Территория финансовой культуры", "Тьюторы на предприятиях 2.0", конкурс "Планета финансов", программа для социальных работников, видеопроект с ХК "Торпедо" и другие.

Новыми форматами 2025 года стали театральные постановки, созданные молодежными командами: иммерсивное шоу "Финансовая головоломка" и спектакль "Я вам перезвоню".

Благодаря полученному статусу столицы финансовой культуры, региону удалось вовлечь больше жителей, особенно молодежь. Общее количество участников выросло почти на 30% — с 1,4 до 1,8 миллионов человек.

Глеб Никитин выразил уверенность, что нижегородский опыт может быть полезен другим регионам и подчеркнул готовность делиться наработками.

В правительстве напомнили, что регистрация на портале "Резидент столицы финансовой культуры" осуществляется через "Госуслуги".

Ранее сообщалось, что показатели нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" полностью выполнены в Нижегородской области.