Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
27 декабря 2025 10:42Никитин представил федеральным властям нижегородский опыт в сфере финграмотности
26 декабря 2025 18:15Инфляция снизилась до 7,4% за ноябрь в Нижегородской области
26 декабря 2025 17:30Нижегородское УФАС наложило штраф в 500 000 рублей на Альфа-банк
26 декабря 2025 14:48Госнаграды вручили 22 нижегородцам и коллективу промпредприятия региона
26 декабря 2025 14:43Проект набережной Гребного канала не прошел государственную экспертизу
26 декабря 2025 13:43Цены на бензин в Нижегородской области выросли на 10%
26 декабря 2025 13:14Более 4,6 тысячи нижегородцев легализовали свой труд в 2025 году
26 декабря 2025 12:32ЦБ представил новую купюру 1000 рублей с символами Приволжья
26 декабря 2025 10:01Минпромторг предложил отсрочку по утильсбору для российских автопроизводителей
26 декабря 2025 07:5318 деревень на Бору станут селами и слободами
Экономика

Никитин представил федеральным властям нижегородский опыт в сфере финграмотности

27 декабря 2025 10:42 Экономика
Никитин представил федеральным властям нижегородский опыт в сфере финграмотности

Фото: Минфин России

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о региональных инициативах в области финансового просвещения на заседании Межведомственной координационной комиссии по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности до 2030 года. Мероприятие состоялось в Москве 25 декабря 2025 года под председательством министра финансов РФ Антона Силуанова и главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. 

В ходе заседания участники подвели итоги 2025 года и обозначили приоритеты на будущее. Антон Силуанов отметил, что ключевыми направлениями работы стали развитие информационной среды и совершенствование законодательства в сфере защиты прав граждан.

По его словам, в уходящем году удалось значительно увеличить охват населения мероприятиями по финансовому просвещению благодаря разнообразным форматам — от олимпиад и конкурсов до открытых уроков и цифровых образовательных продуктов.

Министр подчеркнул, что важные изменения произошли и в законодательной сфере: были введены такие механизмы, как «период охлаждения» и «вторая рука», а также установлена ответственность за дропперскую деятельность. Кроме того, появилась возможность для граждан самостоятельно запретить себе оформление потребительских кредитов.

В 2026 году Минфин и Банк России планируют усилить меры по борьбе с финансовым мошенничеством и продолжить развитие актуальных форматов просвещения. Эльвира Набиуллина отметила, что финансовая грамотность должна стать естественной частью повседневной жизни, а для эффективного продвижения знаний важно сотрудничество с креативной индустрией.

Глеб Никитин в своем выступлении подчеркнул, что Нижний Новгород продолжает традиции финансовой культуры, заложенные еще во времена Нижегородской ярмарки. Он сообщил, что в 2025 году регион, наряду с Красноярском, получил статус Столицы финансовой культуры и провел свыше 15 тысяч просветительских мероприятий.

Ключевым проектом стал цифровой портал и мобильное приложение "Резидент столицы финансовой культуры". Через удобный формат жители узнают о долгосрочном финансовом планировании, защите от мошенников, инвестициях и оптимизации расходов. Особое внимание проект уделяет школьникам, пенсионерам и студентам.

Пользователи, выполняя задания на портале, получают баллы, которые можно обменять на мерч, билеты в театр и на спортивные события. Наибольшее количество баллов начисляется за участие в программе долгосрочных сбережений. В 2025 году нижегородцы заключили 143,5 тысячи договоров ПДС — на 43% больше, чем в прошлом году.

На сегодняшний день на портале зарегистрировано более 75 тысяч человек. Проект реализуется совместно региональным минфином и Волго-Вятским ГУ Банка России.

Глеб Никитин также подчеркнул, что 10 региональных проектов Нижегородской области вошли в число лучших практик в России. Среди них — "Территория финансовой культуры", "Тьюторы на предприятиях 2.0", конкурс "Планета финансов", программа для социальных работников, видеопроект с ХК "Торпедо" и другие.

Новыми форматами 2025 года стали театральные постановки, созданные молодежными командами: иммерсивное шоу "Финансовая головоломка" и спектакль "Я вам перезвоню".

Благодаря полученному статусу столицы финансовой культуры, региону удалось вовлечь больше жителей, особенно молодежь. Общее количество участников выросло почти на 30% — с 1,4 до 1,8 миллионов человек.

Глеб Никитин выразил уверенность, что нижегородский опыт может быть полезен другим регионам и подчеркнул готовность делиться наработками.

В правительстве напомнили, что регистрация на портале "Резидент столицы финансовой культуры" осуществляется через "Госуслуги". 

Ранее сообщалось, что показатели нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" полностью выполнены в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин экономика
Поделиться:
Новости по теме
22 декабря 2025 20:46Нижегородское правительство высоко оценило реализацию нацпроектов в 2025 году
22 декабря 2025 18:26Нижегородская область вошла в топ-3 регионов по числу просмотров на инвесткарте России
22 декабря 2025 08:37Нижегородская область поднялась на 6-е место в итоговом рейтинге регионов
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных