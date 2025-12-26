Цены на бензин в Нижегородской области выросли на 10% Экономика

Фото: Александр Воложанин

Стоимость топлива в Нижегородской области за последний месяц незначительно снизилась. Об этом свидетельствуют данные Нижегородстата.

В ноябре 2025 года цена на бензин выросла почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. При этом по итогам октября рост цен на бензин составлял 10,53%.

Литр бензина марки АИ-92 в ноябре в среднем стоил 60,85 рубля. Это на 10,3% выше, чем в декабре 2024 года, и практически на уровне октября — 99,41% от тогдашней цены.

АИ-95 стоил в ноябре 65,64 рубля за литр. По сравнению с концом прошлого года цена выросла на 9,74%, при этом по отношению к октябрю изменений почти не произошло — 99,44%.

Бензин марки АИ-98 подорожал сильнее остальных. Его средняя цена достигла 87,47 рубля за литр, что на 1,21% выше октябрьской и на 7,4% больше, чем год назад.

Дизельное топливо в регионе также подорожало. В ноябре его стоимость составила 71,82 рубля за литр — это на 1,6% больше, чем месяцем ранее, и на 7,55% больше по сравнению с декабрем 2024 года.

Ранее стало известно, что действующий запрет на экспорт бензина продлили до конца 2025 года.