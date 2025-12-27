"Красное Сормово" проводит ходовые испытания нового сухогруза на Волге

Фото:
Серийное сухогрузное судно проекта RSD59, построенное на заводе "Красное Сормово" Объединенной судостроительной корпорации, отправилось на ходовые испытания. Об этом сообщили в пресс-службе ОСК.
Судно вышло от достроечной набережной предприятия и направилось в район Васильсурска. На его борту находятся около 40 специалистов – сдаточная команда завода и представители классификационного регистра.
В течение испытаний они проверят работу главного двигателя, маневренность судна, навигационное оборудование и вспомогательные системы. Тестирование продлится до 28 декабря. После завершения всех проверок судно подготовят к передаче заказчику.
В ОСК добавили, что сухогрузы проекта RSD59 предназначены для перевозки широкого спектра грузов: от генеральных и навалочных до металлолома, пиломатериалов, угля и опасных веществ категории «В». Судна также могут транспортировать крупногабаритные и тяжеловесные объекты.
Ранее сообщалось, что первое колесное электросудно "Минин" спустили на воду в Чкаловске.
