Ремонт музея-заповедника в Большом Болдине начнется в 2020 году Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Ремонт зданий и сооружений Государственного литературно-мемориального и природного музея-заповедника А.С. Пушкина "Болдино" начнется в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На эти цели из областного бюджета выделено 25 млн рублей. Средства также пойдут на мероприятия, связанные с музейной деятельностью.

"Болдино является туристической жемчужиной Нижегородской области и нуждается в постоянном внимании. Больше века назад в революционные годы жители села приняли решение сохранить помещичий дом, где жил Пушкин. Важно, чтобы сегодня это великое наследие смогли увидеть как можно больше людей", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"На юге области сейчас активно развиваем паломническо-туристский кластер "Арзамас-Дивеево-Саров". Болдино находится сравнительно недалеко от этих городов и вполне может быть частью туристических маршрутов, рассчитанных на несколько дней. По сути это также один из духовных центров региона и страны в целом", - добавил глава региона.

Напомним, что на создание паломническо-туристического кластера в течение трех лет планируется направить около 14,3 млрд рублей. Это средства как федерального, так и регионального бюджетов.

В Большом Болдине на средства областного бюджета будут капитально отремонтированы административные помещения и экспозиционные объекты музея.

Также в 2020 году запланировано строительство музейной конюшни на шесть лошадей, которые позволят организовать экскурсионно-туристические конные маршруты по Большому Болдино, как к объектам музея, так и до заповедной рощи Лучинник и села Львовка.

Фонды музея пополнятся экспонатами первой половины XIX века. Для обновления экспозиций "Пушкин в Болдине" и "Музея "Повестей Белкина" приобрету антикварную мебель и посуду, предметы живописи и декоративно-прикладного искусства. Будет обновлена экспозиция в Музее пушкинских сказок.

Также средства предусмотрены на организацию ежегодного фестиваля "Парк сказок Пушкина". Он пройдет 11 и 12 июля. На Поляне сказок состоится костюмированное представление с конкурсами и играми. В конце программы состоится парад героев сказок Пушкина.