Пассажиры автобуса "Балахна - Нижний Новгород" пострадали в ДТП с автомобилем Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Пассажиры автобуса "Балахна - Нижний Новгород" пострадали в ДТП с автомобилем. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла сегодня, 20 февраля 2020 года, в 14:00 в Балахнинском районе на трассе Шопша -Иваново-Нижний Новгород.

По предварительной информации, водитель Nissan не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом ПАЗ, перевозившим пассажиров по маршруту "Балахна - Нижний Новгород", и автомобилем Лада.

Водитель автобуса съехал в кювет. В результате, 5 участников ДТП обратились за медицинской помощью, трое из них являются пассажирами автобуса.

Выясняются все обстоятельства ДТП.