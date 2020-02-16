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Происшествия

Пассажиры автобуса "Балахна - Нижний Новгород" пострадали в ДТП с автомобилем

20 февраля 2020 16:01  [83] Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Пассажиры автобуса "Балахна - Нижний Новгород" пострадали в ДТП с автомобилем. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла сегодня, 20 февраля 2020 года, в 14:00 в Балахнинском районе на трассе Шопша -Иваново-Нижний Новгород.

По предварительной информации, водитель Nissan не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом ПАЗ, перевозившим пассажиров по маршруту "Балахна - Нижний Новгород", и автомобилем Лада.

Водитель автобуса съехал в кювет. В результате, 5 участников ДТП обратились за медицинской помощью, трое из них являются пассажирами автобуса.

Выясняются все обстоятельства ДТП.

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