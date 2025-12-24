58 нижегородских подростков привлекли к уголовной ответственности в 2025 году Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

С начала 2025 года к уголовной ответственности в Нижегородской области привлечено 58 несовершеннолетних, совершивших 80 преступлений. Из них 12 подростков — в возрасте от 14 до 15 лет, остальные — от 16 до 17 лет. Об этом на пресс-конференции в НОИЦ сообщила начальник организации дознания ГУ МВД России по региону полковник полиции Оксана Смирнова.

Основная часть преступлений — это кражи и грабежи в торговых центрах и магазинах. По словам полковника полиции, подростков привлекает доступность товаров, размещенных на открытых полках, что нередко провоцирует их на правонарушения.

Почти половина подростков, совершивших преступления, уже состояли на профилактическом учете в органах внутренних дел. Каждый четвертый не окончил даже девять классов, но большинство имеет основное общее образование.

В рамках расследования преступлений, совершенных данной категорией, сотрудники дознания обязательно обследуют условия проживания детей и проводят их медицинское освидетельствование. Об этом информируются комиссии по делам несовершеннолетних и другие субъекты профилактики.

Смирнова добавила, что особое внимание уделяется не только действиям самих подростков, но и ответственности родителей. За ненадлежащее воспитание они могут быть привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. Также родители обязаны возместить материальный ущерб, причинённый их детьми. В 2025 году в ходе расследований в регионе удалось обеспечить возмещение ущерба более чем на 80%.

По ее словам, в случаях, когда подросток впервые совершает преступление небольшой или средней тяжести, и при наличии положительных характеристик, суд может применить к нему принудительные меры воспитательного характера. Это позволяет избежать судимости и связанных с ней последствий. В 2025 году такие меры были применены к двум несовершеннолетним. Условием для этого является раскаяние, возмещение ущерба и наличие родителей или законных представителей, готовых взять на себя ответственность за исправление ребенка.

