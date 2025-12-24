Мошенники разыграли сложную схему и выманили у нижегородки 1,7 млн рублей Происшествия

Жительница поселка Большое Козино в Нижегородской области стала жертвой мошенничества, потеряв более 1,7 млн рублей. Аферисты разыграли перед 59-летней женщиной сложную схему обмана, начав с безобидного звонка о замене домофонного ключа.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, неизвестный, позвонивший в мессенджере, сообщил, что для обновления домофона необходимо ввести код из СМС. После передачи кода с женщиной связались другие злоумышленники, представившиеся сотрудниками Роскомнадзора. Они заявили, что её аккаунт на портале "Госуслуги" якобы взломан, а от её имени уже оформлена доверенность на перевод денег за границу.

Для убедительности мошенники отправили поддельное фото кредитного договора и фальшивую аудиозапись с голосом, схожим с голосом потерпевшей. Затем аферисты сообщили, что на женщину оформлен договор залога с банком, предметом которого стал её автомобиль. По их словам, машину необходимо срочно продать, иначе её конфискуют.

Позже с женщиной связался человек, представившийся сотрудником силового ведомства. Он уверил её, что часть кредита покроет банк, но оставшуюся сумму нужно внести самостоятельно. Следуя инструкциям, потерпевшая заняла у знакомых 520 тысяч рублей, добавила к ним свои 200 тысяч и перевела деньги на указанные счета.

На этом обман не закончился. Мошенники убедили женщину продать автомобиль за 950 тысяч рублей и также перевести сумму им. В завершение аферы они выманили еще 34 тысячи рублей. Общий ущерб составил 1 702 000 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят расследование и устанавливают личности злоумышленников.

Ранее сообщалось, что 60-летний житель Арзамаса отдал мошенникам почти 2 млн рублей, оправив их на "безопасный счёт".