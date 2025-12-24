Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
24 декабря 2025 15:07Мошенники разыграли сложную схему и выманили у нижегородки 1,7 млн рублей
24 декабря 2025 12:37Суд признал законным отказ Олегу Сорокину в УДО
24 декабря 2025 10:09Нижегородская прокуратура требует изъять незаконные гаражи в трамвайном депо
23 декабря 2025 19:41Житель Арзамаса перевёл почти 2 млн рублей на "безопасный счёт"
23 декабря 2025 18:30Полиция ищет нижегородца, причастного к хищению выплат участников СВО
23 декабря 2025 17:28ФСБ пресекла махинацию с больничным в Нижегородской области
23 декабря 2025 16:18Роструд проверит гибель мужчины при пожаре на плавкране на Бору
23 декабря 2025 16:00Один человек погиб при пожаре на плавкране в Борском округе
23 декабря 2025 15:26Опубликованы кадры тушения пожара на плавкране у Борского моста
23 декабря 2025 14:29МЧС: плавкран горит на 100 кв. метрах у Борского моста
Происшествия

Мошенники разыграли сложную схему и выманили у нижегородки 1,7 млн рублей

24 декабря 2025 15:07 Происшествия
Мошенники разыграли сложную схему и выманили у нижегородки 1,7 млн рублей

Жительница поселка Большое Козино в Нижегородской области стала жертвой мошенничества, потеряв более 1,7 млн рублей. Аферисты разыграли перед 59-летней женщиной сложную схему обмана, начав с безобидного звонка о замене домофонного ключа.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, неизвестный, позвонивший в мессенджере, сообщил, что для обновления домофона необходимо ввести код из СМС. После передачи кода с женщиной связались другие злоумышленники, представившиеся сотрудниками Роскомнадзора. Они заявили, что её аккаунт на портале "Госуслуги" якобы взломан, а от её имени уже оформлена доверенность на перевод денег за границу.

Для убедительности мошенники отправили поддельное фото кредитного договора и фальшивую аудиозапись с голосом, схожим с голосом потерпевшей. Затем аферисты сообщили, что на женщину оформлен договор залога с банком, предметом которого стал её автомобиль. По их словам, машину необходимо срочно продать, иначе её конфискуют.

Позже с женщиной связался человек, представившийся сотрудником силового ведомства. Он уверил её, что часть кредита покроет банк, но оставшуюся сумму нужно внести самостоятельно. Следуя инструкциям, потерпевшая заняла у знакомых 520 тысяч рублей, добавила к ним свои 200 тысяч и перевела деньги на указанные счета.

На этом обман не закончился. Мошенники убедили женщину продать автомобиль за 950 тысяч рублей и также перевести сумму им. В завершение аферы они выманили еще 34 тысячи рублей. Общий ущерб составил 1 702 000 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят расследование и устанавливают личности злоумышленников.

Ранее сообщалось, что 60-летний житель Арзамаса отдал мошенникам почти 2 млн рублей, оправив их на "безопасный счёт".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
мошенники Мошенничество Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
22 декабря 2025 12:13Нижегородская полиция раскрыла схему хищения ноутбуков на 98 млн рублей
22 декабря 2025 07:49Аферист регистрировал вымышленных детей в Нижнем Новгороде ради выплат
19 декабря 2025 09:38Житель Арзамаса потерял миллион рублей на фейковых инвестициях
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных