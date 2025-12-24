Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Происшествия

114 дел о преступлениях против детей возбудили в Нижегородской области

24 декабря 2025 18:19 Происшествия
114 дел о преступлениях против детей возбудили в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижегородской области за 11 месяцев 2025 года возбуждено 114 уголовных дел по фактам преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Об этом на пресс-конференции в НОИЦ сообщила начальник организации дознания ГУ МВД России по региону полковник полиции Оксана Смирнова, передает НИА "Нижний Новгород".

Более половины из них — преступления против жизни и здоровья детей, 25% — против собственности, свыше 8% — против семьи.

По словам полковника полиции, раскрыто и окончено производством 50 преступлений, по 34 продолжается дознание.

Оксана Смирнова добавила, что защита детей от преступных посягательств — одна из приоритетных задач органов внутренних дел. Среди расследуемых дознавателями уголовных дел — такие, как неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, нанесение побоев, причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью, угрозы убийством, а также розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним и другие. 

Ранее сообщалось, что жительницу Дивеевского района будут судить за истязание четырех своих несовершеннолетних детей с особой жестокостью.  

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Дети МВД Преступления
