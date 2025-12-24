114 дел о преступлениях против детей возбудили в Нижегородской области Происшествия

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижегородской области за 11 месяцев 2025 года возбуждено 114 уголовных дел по фактам преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Об этом на пресс-конференции в НОИЦ сообщила начальник организации дознания ГУ МВД России по региону полковник полиции Оксана Смирнова, передает НИА "Нижний Новгород".

Более половины из них — преступления против жизни и здоровья детей, 25% — против собственности, свыше 8% — против семьи.

По словам полковника полиции, раскрыто и окончено производством 50 преступлений, по 34 продолжается дознание.

Оксана Смирнова добавила, что защита детей от преступных посягательств — одна из приоритетных задач органов внутренних дел. Среди расследуемых дознавателями уголовных дел — такие, как неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, нанесение побоев, причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью, угрозы убийством, а также розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним и другие.

Ранее сообщалось, что жительницу Дивеевского района будут судить за истязание четырех своих несовершеннолетних детей с особой жестокостью.