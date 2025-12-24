Бизнесмена Картушина будут судить в Нижнем Новгороде Происшествия

Уголовное дело в отношении нижегородского предпринимателя и юриста Дмитрия Картушина, обвиняемого в крупном мошенничестве, передано из Москвы в Нижний Новгород по подсудности. Как сообщает "Коммерсантъ", такое решение принял столичный суд.

По версии следствия, Картушин, работавший в сфере недвижимости, причастен к хищению средств при исполнении контракта с Фондом социального страхования. Речь идет о договоре на проведение аудита зданий в более чем 80 регионах России на общую сумму 220 млн рублей.

Следствие утверждает, что около 80 млн рублей были похищены, а часть этих средств впоследствии легализована. В отношении Картушина выдвинуты обвинения по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денежных средств.

Адвокаты бизнесмена настаивают на его невиновности и утверждают, что Картушина оговорили бывшие деловые партнеры.

Уголовное дело было возбуждено в 2024 году. Изначально Картушин проходил по нему как свидетель, однако затем его задержали в качестве подозреваемого.

По решению Таганского районного суда Москвы предприниматель был заключен под стражу.

