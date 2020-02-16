"НПФ "Открытие" показал лучшие показатели по инвестированию среди крупнейших пенсионных фондов РФ", - Михаил Задорнов Бизнес

Михаил Задорнов Фото: Пресс-служба банка Открытие

Совет директоров НПФ "Открытие" утвердил результаты инвестирования средств пенсионных накоплений, размещения пенсионных резервов, а также принял решение о распределении дохода на счета клиентов по итогам 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

На счета застрахованных лиц НПФ "Открытие" по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) начислен доход по ставке 10,55% годовых (согласно внутренним данным Фонда. Бухгалтерская (финансовая) отчетность НПФ "Открытие" за 2019 год будет опубликована на официальном сайте Фонда до 30 марта 2020 года), что более чем в три раза превышает показатель инфляции (3%, по данным Росстата). Кроме того, этот результат превысил доходность расширенного инвестиционного портфеля (8,6%, по данным ПФР) государственной корпорации ВЭБ.РФ, под управлением которой находятся средства граждан, не воспользовавшихся правом выбора управляющей компании или НПФ и формирующих свою накопительную пенсию в пенсионном фонде России.

Накопленная доходность инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда за время работы в системе ОПС (с 2005 по 2019 гг.) составила 192,96%, среднегодовая – 7,4%(по внутренним данным Фонда).

На счета участников НПФ "Открытие" по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) начислен доход по ставке 8,05% годовых(согласно внутренним данным Фонда).

"По итогам 2019 года НПФ "Открытие" не только вышел на лучшие показатели по инвестированию среди крупнейших НПФ, но и продемонстрировал самую высокую прибыль среди дочерних компаний банка "Открытие", - сказал председатель совета директоров НПФ "Открытие", президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов.

"Это очень достойный результат, отражающий эффективность менеджмента и выстроенных бизнес-процессов", - добавил он.

"Оценивая результаты деятельности НПФ "Открытие", можно с уверенностью констатировать, что 2019 год стал для Фонда успешным по основным финансовым показателям. Фонд продемонстрировал высокую доходность клиентских счетов, что является следствием сбалансированной инвестиционной стратегии и эффективного управления инвестиционными портфелями", - комментирует генеральный директор НПФ "Открытие" Михаил Моторин.

"В 2020 году Фонд будет стремиться к укреплению своих лидерских позиций на рынке и продолжит работать над повышением операционной эффективности и клиентоориентированности", - пояснил Михаил Моторин.

По итогам 2019 года НПФ "Открытие" продемонстрировал стабильный рост по всем показателям бизнеса (согласно внутренним данным Фонда):

• Совокупная прибыль Фонда составила 12,47 млрд руб.

• На 31 декабря 2019 года совокупные активы под управлением Фонда выросли на 6,65% и достигли 602,52 млрд рублей, объемы пенсионных накоплений и пенсионных резервов – 516,08 млрд рублей и 67,41 млрд рублей соответственно.

• Общее количество клиентов, доверивших Фонду управление своими пенсионными средствами, превышает 7,65 млн человек, из них 7,12 млн формируют накопительную пенсию и 535 тысяч являются участниками программ по НПО.

• По данным на 31 декабря 2019 года НПФ "Открытие" выплачивает пенсии 179,5 тысячам клиентов. Общий размер пенсионных выплат клиентам Фонда за 2019 год составил 9,52 млрд рублей, из них 6,29 млрд рублей - по НПО и 3,23 млрд рублей – по ОПС.

НПФ "Открытие", занимает второе место по объему активов, успешно проходит стресс-тестирование Банка России и входит в число наиболее устойчивых негосударственных пенсионных фондов.