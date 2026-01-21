ЗСНО одобрило законопроект о развитии креативных индустрий Экономика

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Комитет по экономике Законодательного собрания Нижегородской области рассмотрел законопроект, направленный на поддержку и развитие креативных индустрий в регионе.

С докладом по теме выступила заместитель министра культуры Нижегородской области Ирина Вагина, передает НИА "Нижний Новгород". Она представила ключевые положения документа, который предусматривает всестороннюю государственную поддержку творческого предпринимательства, стимулирование занятости в этой сфере и создание благоприятной среды для развития креативных инициатив.

В проекте закона обозначены полномочия региональных органов власти и предложены конкретные меры поддержки. В частности, речь идет о создании инфраструктуры, включающей креативные кластеры, центры и специализированные информационные системы, которые будут способствовать взаимодействию участников индустрии и обеспечивать доступ к необходимым ресурсам.

Председатель комитета по экономике Игорь Норенков уточнил, какие именно формы поддержки предусмотрены для представителей креативных направлений.

По словам Ирины Вагиной, планируется внедрение комплексных мер: от предоставления грантов и налоговых льгот до запуска образовательных программ.

"Помимо грантов, налоговых льгот предусмотрена большая системная образовательная работа. Образовательные программы будут включаться в образовательные учреждения. В 2026 году открываем вторую школу креативных индустрий в регионе", - сообщила она.

По итогам обсуждения депутаты единогласно поддержали законопроект в первом чтении.

