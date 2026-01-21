10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
21 января 2026 13:41ЗСНО одобрило законопроект о развитии креативных индустрий
21 января 2026 09:25Нижегородская мэрия будет выплачивать полицейским по 10 тысяч рублей
20 января 2026 19:05Нижегородский земсовет рассмотрел 980 инвестиционных инициатив за год
20 января 2026 17:37Нижегородский малый бизнес получил 147 млн рублей льготной лизинговой поддержки по итогам 2025 года
20 января 2026 17:36Госдолг Нижегородской области достиг 216 млрд рублей
20 января 2026 12:2287% нижегородских компаний столкнулись с дефицитом кадров в 2025 году
20 января 2026 11:10Цены на лекарства в Нижегородской области выросли на 14% в 2025 году
19 января 2026 17:40Дзержинский экотехнопарк откроют в ближайшие недели
19 января 2026 15:50Более 7000 сертификатов о происхождении товара оформили нижегородские предприниматели
19 января 2026 15:05Нижегородским госслужащим изменят порядок выхода на пенсию
Экономика

ЗСНО одобрило законопроект о развитии креативных индустрий

21 января 2026 13:41 Экономика
ЗСНО одобрило законопроект о развитии креативных индустрий

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Комитет по экономике Законодательного собрания Нижегородской области рассмотрел законопроект, направленный на поддержку и развитие креативных индустрий в регионе.

С докладом по теме выступила заместитель министра культуры Нижегородской области Ирина Вагина, передает НИА "Нижний Новгород". Она представила ключевые положения документа, который предусматривает всестороннюю государственную поддержку творческого предпринимательства, стимулирование занятости в этой сфере и создание благоприятной среды для развития креативных инициатив.

В проекте закона обозначены полномочия региональных органов власти и предложены конкретные меры поддержки. В частности, речь идет о создании инфраструктуры, включающей креативные кластеры, центры и специализированные информационные системы, которые будут способствовать взаимодействию участников индустрии и обеспечивать доступ к необходимым ресурсам.

Председатель комитета по экономике Игорь Норенков уточнил, какие именно формы поддержки предусмотрены для представителей креативных направлений.

По словам Ирины Вагиной, планируется внедрение комплексных мер: от предоставления грантов и налоговых льгот до запуска образовательных программ.

"Помимо грантов, налоговых льгот предусмотрена большая системная образовательная работа. Образовательные программы будут включаться в образовательные учреждения. В 2026 году открываем вторую школу креативных индустрий в регионе", - сообщила она.

По итогам обсуждения депутаты единогласно поддержали законопроект в первом чтении.

Ранее сообщалось, что перспективы развития сферы НХП обсудили в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Законопроекты Креативные индустрии
Поделиться:
Новости по теме
30 декабря 2025 09:2813 нижегородских предприятий НХП поддержали на 51,5 млн рублей
23 декабря 2025 10:27МИД России вручил журналистам доски с Городецкой росписью
30 октября 2025 10:01Евгений Люлин: "Народные промыслы – наш культурный код, который нужно бережно сохранять"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных