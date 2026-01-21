Нижегородская мэрия будет выплачивать полицейским по 10 тысяч рублей Экономика

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Власти Нижнего Новгорода приняли решение о введении ежемесячной социальной выплаты в размере 10 тысяч рублей для сотрудников полиции, обеспечивающих общественный порядок и безопасность. Постановление подписал мэр Юрий Шалабаев, сообщила пресс-служба горадминистрации.

О новой мере поддержки Шалабаев рассказал на расширенном оперативном совещании, посвященном итогам работы Управления МВД России по Нижнему Новгороду за 2025 год. Он подчеркнул, что взаимодействие с силовыми структурами остается одним из приоритетов администрации.

По словам главы города, порядок предоставления выплат был утвержден в конце прошлого года. Первые начисления сотрудники получат уже в феврале. Он также призвал руководство управления своевременно предоставлять необходимую информацию для стабильного осуществления выплат.

Дополнительно мэр сообщил о завершении ремонта помещения для участкового пункта полиции в Советском районе. В феврале планируется завершить аналогичные работы в Новинках. В 2026 году запланирован ремонт ещё пяти участковых пунктов.

Начальник городского управления МВД полковник полиции Олег Соколов отметил, что за последние десять лет в Нижнем Новгороде значительно снизился уровень преступности. По его словам, в пять раз сократилось число грабежей, разбоев, квартирных и карманных краж, втрое — убийств и тяжких телесных повреждений. Также уменьшилось число преступлений против личности и имущественных посягательств.

"Значительными темпами сокращается количество фактов причинения тяжкого вреда здоровью, на треть меньше изнасилований, не допущен рост убийств и причинения вреда средней тяжести. Удалось сдержать практически на уровне прошлого года число имущественных преступлений. При этом существенно сократились количество краж из садовых домиков, из автомобилей, а также грабежей и разбоев", - добавил он.

Соколов подчеркнул вклад народных дружинников, с участием которых в 2025 году было пресечено 1 300 правонарушений и задержано 141 подозреваемое лицо.

Однако, по его словам, сохраняется негативная тенденция роста IT-преступлений. Почти половина имущественных преступлений в прошлом году связана с интернет-мошенничеством. Более 4 тысяч человек стали жертвами обмана, общий ущерб превысил 2 млрд рублей. Возвращено потерпевшим лишь 51,5 млн рублей. В декабре 2025 года возбуждено 33 уголовных дела в отношении так называемых "дропперов".

Олег Соколов отметил, что эффективная работа полиции невозможна без тылового обеспечения. Администрация города оказывала поддержку в ремонте помещений, решении аварийных ситуаций и информационной работе с населением. Также 145 сотрудников и ветеранов ОВД были награждены ценными подарками по решению мэра.

Юрий Шалабаев добавил, что при администрации действуют профильные комиссии по правопорядку, профилактике правонарушений, борьбе с терроризмом и наркопреступностью, а также по делам несовершеннолетних. Для повышения мотивации сотрудников ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства, победителям которых вручаются ценные призы.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года в Нижегородской области преступность снизилась на 2,4%.