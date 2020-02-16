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Общество

Ветеранам Воротынского района вручили юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне"

21 февраля 2020 09:13  [41] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Ветеранам Воротынского района вручили юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Медали вручил директор Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Сергей Серба по поручению губернатора региона Глеба Никитина. Награды получили восемь ветеранов - жителей рабочего поселка Воротынец. Всего же на поля сражений из Воротынского района ушли более 14 тысяч человек.

"День защитника Отечества по праву является символом отваги, мужества, патриотизма и преданного служения интересам России. Ежегодно в этот день мы с огромной гордостью чествуем великие подвиги всех, кто самоотверженно сражался на фронтах Великой Отечественной войны. В День защитника Отечества особую благодарность хочется выразить ветеранам. Вы с честью выполнили свой долг, отстояли свободу и независимость нашей Родины, и многие поколения россиян по праву гордятся вами", - обратился к присутствующим Сергей Серба.

"Сегодня Россия - независимое, сильное, свободное государство. Мы имеем честь жить в такой стране благодаря заслугам всех, кто стоял на защите нашей Родины, и тех, кто с достоинством продолжает этот путь, ежедневно укрепляя боеспособность страны. Жители области также вносят свой вклад в развитие обороноспособности России: работают на оборонных предприятиях, создают современную бронетехнику, обучают будущих инженеров и технологов. Независимо от возраста и статуса все мы совместными усилиями создаем уверенность в завтрашнем дне", - добавил Сергей Серба.

Напомним, что указ о проведении в 2020 году в России Года памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне подписал президент России Владимир Путин. Цель его проведения - сохранение исторической памяти и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Региональным властям рекомендовано проводить памятные мероприятия в рамках Года памяти и славы.

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