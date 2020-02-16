"Трудовая доблесть – это высшая степень проявления героизма", - Николай Пугин Общество

Николай Пугин Фото: НИА Нижний Новгород

Президент ПАО "ГАЗ" Николай Пугин прокомментировал перспективы присвоения Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести".

"В годы Великой Отечественной войны город Горький был центром оборонной промышленности, "кузницей" Победы. Без сомнения, за тот подвиг Нижний Новгород заслуживает присвоения почетного звания "Город трудовой доблести". Это звание нужно не только самому городу, оно нужно ветеранам, которые помнят те страшные годы, и до конца своих дней будут гордиться этим званием", - сказал Николай Пугин.

Как рассказал Николай Пугин, известие о начале войны кардинальным образом изменило работу Горьковского автомобильного завода.

"Завод был срочно переориентирован на выпуск военной техники. Производство другой продукции было прекращено, все делалось только для нужд фронта. Именно на ГАЗе стали делать то, что до этого не производилось в стране", - добавил он.

"Была задача – развить производство легких танков, и мы поставили этот процесс на конвейер. Наши полуторки спасли сотни тысяч людей – честь и хвала этим машинам. Чтобы вся эта техника вовремя уходила на фронт, люди работали сутками, не уходя с завода, не щадя себя и делая все возможное и невозможное", - отметил президент "ГАЗа".

"Я никогда не перестану восхищаться мужеством и героизмом наших людей. Вся работа кипела даже в момент бомбежек, а у немцев была задача уничтожить наш завод. И после разрушения завода в 1943 году, все встали на его восстановление и сделали это в рекордные сроки. А трудились, в первую очередь, женщины и дети. Я считаю, что трудовая доблесть – это высшая степень проявления героизма!", - подытожил Николай Пугин.