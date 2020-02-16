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Происшествия

Два человека пострадали в ДТП на ул.Кима в Нижнем Новгороде 22 февраля

22 февраля 2020 18:15  [120] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

Два человека пострадали в ДТП на ул. Кима в Нижнем Новгороде 22 февраля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительным данным авария произошла около 14:50. Водитель иномарки, следовавшей по улице Кима, выехал на полосу встречного движения. Там машина столкнулась с автомобилем отечественного производства.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир отечественной легковушки, они доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

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